Le reazioni alla Cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026: eleganza, orgoglio e sfottò alla Francia | FOTO

Ne avevamo già avuto l’impressione in diretta: la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è stato un successo tutto italiano. Lo hanno confermato anche i social. Mettere d’accordo il grande pubblico è sempre complicato, ma la bilancia sembra propendere ampiamente verso la soddisfazione. Tantissimi i tweet, le foto i reel, le storie che da ieri invadono le varie piattaforme.

Apprezzatissime le coreografie, in particolare quelle legate al tricolore, elegantemente esposto in una sfilata di moda con 3 file di modelle di colore verde, bianco e rosso e Vittoria Ceretti a consegnare il vessillo a un corazziere.

Apprezzata la performance di Bocelli, così come l’eleganza e l’armonia alla base di ogni scelta artistica. Impietoso il confronto con la Francia al grido di “trovate le differenze”: lo squallore queer e le forzature woke da un lato, la bellezza italiana dall’altra.