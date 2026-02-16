Lavoratori Milazzo Servizi, scatta lo stato di agitazione

“L’Azienda Speciale Milazzo Servizi si sta comportando come fosse un privato e non una partecipata del Comune mamertino: in fase di internalizzazione degli operatori che lavorano nel servizio di pulizia e manutenzione degli immobili comunali e siti culturali, e attività connesse, vogliono applicare un contratto per lavoro autonomo al posto di quello più rappresentativo, in linea con CGIL, CISL e UIL, oltre a prevedere una riduzione del personale”: scatta lo stato di agitazione da parte di Filcams Cgil Messina, guidata da Giuseppe Ragno, Fisascat Cisl Messina e Uil Trasporti, rappresentata da Giovanni Giordano e Cinzia Rizzo.

I sindacati sono stati convocati stamane per un incontro con il direttore della Milazzo Servizi Andreina Mazzù e il consulente Mario Bitto, relativo al passaggio dalle ditte uscenti, la “L’Ambiente” per le pulizie e la “Dusman” per i receptionist, all’azienda comunale: “siamo pronti ad altre azioni di protesta a tutela di lavoratrici e lavoratori, già chiamati al Centro per l’impiego”.