L’astro nascente del ciclismo calabrese: Pasquale Romeo brilla su strada e in MTB

Il ciclismo calabrese ha trovato un nuovo, giovanissimo protagonista capace di dominare su ogni terreno. Si chiama Pasquale Romeo, classe 2008, un nome che sta diventando sinonimo di tenacia e versatilità. Portacolori della storica Garibaldina 1950 Saline Joniche, Romeo ha archiviato un 2025 che resterà impresso negli annali della società e del movimento ciclistico regionale, riuscendo nell’impresa non comune di conquistare la “maglia calabrese” sia nel ciclismo su strada che nella Mountain Bike.

Una stagione da incorniciare

Sotto la sapiente guida del presidente Antonino Foti e del tecnico Maurizio Barbaro, l’atleta montebellese ha dimostrato una costanza di rendimento impressionante. Il suo palmarès stagionale è un bollettino di guerra sportiva: 9 primi posti e 4 secondi posti, numeri che raccontano una superiorità netta nella categoria Allievi. Non è stata solo questione di gambe, ma di testa e perseveranza. “Ho disputato quasi tutto il calendario UISP con estrema dedizione“, racconta Pasquale con la semplicità di chi sa essere umile. “Riuscire a vestire la maglia di campione in entrambe le discipline è stata una gioia immensa, il coronamento di tanti sacrifici“.

Il percorso di Pasquale non è casuale, ma affonda le radici in una tradizione familiare profonda. Il talento, nel suo caso, è una questione di DNA: la passione gli è stata tramandata dal nonno omonimo, Pasquale Romeo, che in passato fu protagonista di vittorie assolute. Oggi, il nipote onora quella memoria con una polivalenza rara, dimostrandosi a suo agio tanto nel fango e nelle asperità della MTB quanto sulla velocità dell’asfalto.

Tra le tappe più significative della sua cavalcata trionfale spiccano:

La vittoria di forza a Scilla (Bici da Corsa);

Il successo tecnico a Melito (MTB);

Le affermazioni a Laureana di Borrello e nella “sua” Saline Joniche, davanti al pubblico di casa;

I prestigiosi piazzamenti sul podio a Pellaro e Palmi.

Dietro un grande atleta c’è sempre una squadra e una famiglia solida. Pasquale riconosce il ruolo fondamentale dello zio Carmelo, che lo ha cresciuto dal punto di vista ciclistico, e il supporto costante del papà Leo. Sono loro i primi tifosi, coloro che lo spronano a correre non solo per il traguardo sportivo, ma per diventare un esempio di correttezza e determinazione nella vita. Mentre si chiude il sipario su un anno straordinario, si apre un nuovo capitolo per la giovane

promessa. “Voglio ringraziare di cuore la Garibaldina per avermi permesso di crescere come atleta e come persona – conclude Pasquale – e ringrazio la Delios Bike Team per avermi accolto con entusiasmo per la prossima sfida“.

Con l’umiltà di chi sa che il fango e la salita sono i migliori maestri, Pasquale Romeo si prepara a correre verso nuovi traguardi, portando con sé l’orgoglio di una terra, la Calabria, che torna a sognare in grande sui pedali.