L’Assessore Calabrese alla BIT di Milano: “la Calabria è straordinaria e la presenza di Occhiuto qui rivela un messaggio chiaro” | INTERVISTA

“Già la presenza del Presidente Occhiuto per il Regione della BIT è la dimostrazione dell’attenzione che il governo regionale ha nei confronti del comparto del turismo. Per noi il comparto fondamentale è il turismo, ma prima di tutto l’agenda politica regionale, perché attraverso il turismo cresce la Calabria, creiamo sviluppo, economia, benessere, occupazione. Siamo contenti e soddisfatti di questo evento, un ulteriore momento di confronto, di mettere in evidenza anche quelle che sono le caratteristiche positive della nostra bellissima Calabria, una regione straordinaria: montagna, cicloturismo, parti archeologici, storia, arte, cultura, cose che in passato forse non venivano evidenziate”.

Così l’Assessore regionale Giovanni Calabrese in un’intervista a Graziano Tomarchio per StrettoWeb nel corso della BIT di Milano.