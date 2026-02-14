L’Akademia Messina sfida Brescia: serve un’impresa per inseguire i Playoff

Dopo il rientro da Castellanza a mani vuote, il Gruppo Formula 3 Messina torna tra le mura amiche del “PalaRescifina” per ospitare le lombarde della Valsabbina Millenium Brescia. Il match di domenica 15 febbraio, ore 16, sarà valido per la terza giornata di andata della Pool Promozione. Messina occupa attualmente il decimo e ultimo posto della classifica, frutto di 5 punti. Per accedere ai Play-Off, le ragazze di Coach Freschi dovranno scavalcare la Futura Giovani Busto Arsizio, nona con 11 punti. Purtroppo, nella sfida tra le due disputata lo scorso fine settimana in Lombardia, Messina non è riuscita a dimostrare quelle capacità che invece l’hanno portata al raggiungimento dell’obiettivo stagionale: la Pool Promozione.

Proprio lo scorso 7 febbraio, nell’anticipo della seconda giornata di andata della Pool, non sono bastati i 17 punti della nostra pupilla Zojzi e i 13 della neo-arrivata Kiss per contrastare il muro biancorosso (15 contro gli 8 di Messina). Molto marcata Felappi, schierata da Coach Freschi in posto due viste la non disponibilità di Viscioni e il rendimento negativo di Galic.

Nonostante una buona prestazione in ricezione per le giallorosse (52% di efficienza), Rebora e compagne sono comunque riuscite a fare danni dai nove metri, piazzando 6 ace a differenze dell’unico messinese realizzato da Kiss.

Molto rassicurante per Coach Tettamanti il ritorno di Alyssa Enneking. La schiacciatrice americana ha contribuito decisivamente sull’inerzia della partita con i 21 punti e il 44% in attacco. A farle compagnia tra le migliori realizzatrici, Veronica Taborelli e Alice Farina, rispettivamente con 19 e 10 palloni messi giù.

L’avversario di turno

La Valsabbina Millenium Brescia si presenta ai nastri di partenza con numerose novità e l’ambizione di alzare ulteriormente l’asticella rispetto alla scorsa stagione, conclusa al sesto posto della Pool Promozione, con l’accesso ai Playoff sfumato per appena due punti alle spalle dell’Itas Trentino. Alla guida delle Leonesse è stato confermato lo staff tecnico composto dall’head coach Matteo Solforati, dal secondo allenatore Elisa Cella e dall’assistant coach Leonardo Camarini.

In questa annata il club giallonero ha chiuso la Regular Season al primo posto con 43 punti, blindando il primato del Girone B all’ultima giornata grazie al netto 3-0 su Padova, altra formazione accreditata per le zone alte della classifica.

Lo scorso fine settimana Brescia ha inoltre espugnato il “Sanbapolis” di Trento al termine di una rimonta spettacolare: sotto 0-2 (25-20, 25-20), la squadra di Coach Solforati ha riaperto la gara vincendo ai vantaggi il terzo set (27-29), per poi dominare quarto e quinto parziale (15-25, 7-15). MVP del match Dalila Modestino con 15 punti, di cui ben 8 a muro, mentre la schiacciatrice Giorgia Amoruso si è confermata terminale offensivo principale con 28 punti (44%). Più contenuto il contributo dell’opposta Julia Kavalenka, a referto con 11 realizzazioni.

Quest’ultima si è unita alla famiglia delle Leonesse lo scorso 12 dicembre, pescata da Casalmaggiore a seguito della risoluzione consensuale con la schiacciatrice americana Mychael Vernon, impiegata da Coach Solforati in posto 2 in mancanza di un’opposta con l’esperienza adatta al sistema di gioco programmato dai vertici societari. Infatti, a completare il reparto di opposte è la giovanissima Katrina Struka, lettone classe 2007, scorso anno alla Rsu/Mvs, dove ha vinto la Coppa di Lettonia, la Supercoppa e la Lega lettone, per poi essere premiata come miglior opposta del torneo.

Per Mychael questa è stata la seconda stagione nel campionato italiano di A2, anche se non completata, proprio perché il primo approccio in Italia è stato lo scorso anno qui a Messina, arrivata in corsa per rinforzare la squadra in vista della Pool Promozione, chiudendo poi la season con 169 punti realizzati.

In regia è ben ritrovata in terra bresciana la modenese Vittoria Prandi, un’esperta del palleggio con lunghe esperienze in A1 e A2 tra le quali Trento lo scorso anno, concluso al termine della Semifinale Play-Off persa contro Macerata, Pinerolo, dove vinse il campionato e guidò la prima storica A1 del club piemontese, e Brescia nelle annate 2016/2017 e 2017/2018. Al suo fianco Caterina Schillkowski, classe 2007, scorso anno in B2 con la Vivi Energia VAP.

Colpaccio anche in seconda linea per la Millenium. A portare tutta la propria determinazione e il proprio carisma è il libero Beatrice Parrocchiale, atleta di grande esperienza maturata in A1 con Firenze, Milano e Scandicci e impreziosita dai successi in maglia azzurra: argento al World Grand Prix 2017 e al Mondiale 2018, bronzo europeo nel 2019 e oro nel 2021. Con lei cresce la giovane Elena Arici, campionessa nazionale Under 18 con Conegliano nelle ultime due stagioni.

Il reparto schiacciatrici è guidato dalla coppia composta da Francesca Michieletto e Giorgia Amoruso. La prima ha indossato la maglia di Vallefoglia nella scorsa annata, dopo aver vinto nel 2023 il campionato di A2 con Trento e aver esordito proprio in quel club nel campionato di A1 l’anno successivo. Giorgia, invece, ha respirato l’aria della serie A2 nella stagione 2022/2023 con il Club Italia, per poi vestire i colori di Lecco nella scorsa season ed essere incoronata miglior realizzatrice con 426 punti, di cui 368 in attacco, 34 ace e 24 muri. A completare il reparto la fiorentina Arianna Vittorini la quale, dopo l’esperienza dell’A1 con Firenze nel 2020/2021 e le molteplici presenze in A2 con Sassuolo e Macerata, è disputato il campionato di B1 con la Passione Valdarno Volley lo scorso anno.

Al centro sono arrivati innesti di grande spessore: non a caso le tre nuove centrali hanno disputato la Finale Playoff per la Promozione lo scorso anno, una con la maglia di Macerata mentre le altre proprio con quella messinese. A trionfare in quel contesto fu Lea Orlandi, centrale romana classe 2006. Per lei questa a Brescia sarà la sua seconda esperienza in A2, dove ha già segnato 17 presenze con 39 punti a referto.

Un bagaglio molto più articolato è quello di Rossella Olivotto. Prima di essere una SuperGirl nella stagione appena trascorsa, la centrale trentina ha marcato diverse volte il taraflex della massima serie. Il suo primo esordio in A1 fu nel 2010 con Pesaro dove conquistò la Supercoppa italiana, per poi trascorrere un triennio a Casalmaggiore in cui ha vinto il campionato di A2. Successivamente, dopo la breve esperienza a Montichiari, rivarcò le porte di Pesaro, per poi proseguire in A1 con Bergamo nelle annate 2018/2019 e 2019/2020. La sua formazione continuò a saldarsi nel triennio a Busto, prima di vestire la maglia di Trento e lottare con la squadra della propria terra d’origine nel 2023/2024.

Lo scorso anno a Messina mostrò tutte le sue abilità a muro chiudendo la stagione con 75 blocks vincenti che la trascinarono 15esima nella Top Blockers, senza tralasciare i restanti 242 attacchi vintenti (50.3%) e i 17 ace.

Dalila Modestino: l’approfondimento

Originaria di Ariano Irpino, la centrale classe 1998, alta 185 cm, ha costruito la propria carriera attraverso un percorso di crescita costante, fatto di lavoro quotidiano, esperienze in categorie diverse e una progressiva assunzione di responsabilità tecniche e umane all’interno dei gruppi squadra.

Dalila ha sempre affiancato all’impegno sportivo quello universitario, portando avanti gli studi in Lettere all’Università di Bologna e conquistando con la rappresentativa dell’Ateneo anche il titolo europeo universitario, ulteriore testimonianza di un percorso improntato alla crescita personale oltre che agonistica.

Formatasi nella GSA Pallavolo Ariano, Modestino si mette in luce fin da giovanissima, ottenendo convocazioni nelle rappresentative regionali e nazionali. Il passaggio a Caserta segna l’ingresso nel volley di alto livello e coincide con l’esordio in Serie A2 nella stagione 2015/16. Seguono anni importanti tra la B2 a Benevento e la B1 con Cerignola, Isernia e Altino, tappe fondamentali per consolidare struttura fisica, ritmo di gioco e mentalità competitiva.

La definitiva affermazione arriva con l’approdo a Martignacco nel 2020, dove rimane per tre stagioni diventando una delle colonne della squadra e guadagnandosi anche la fascia di capitano, riconoscimento della sua leadership e della capacità di creare coesione nello spogliatoio.

Il successivo biennio a Messina la vede protagonista di prestazioni di alto livello, contribuendo con continuità sia in attacco sia a muro al percorso della formazione siciliana fino alle fasi decisive del campionato. È proprio in riva allo Stretto che la centrale irpina dimostra una crescita esponenziale, trascinando il club al raggiungimento degli storici traguardi della Semifinale di Coppa Italia Frecciarossa A2 e della Semifinale Playoff Promozione nella prima stagione, seguite dalla Finale Playoff Promozione nell’annata successiva, chiusa con 280 punti complessivi, di cui 193 in attacco (50,8%), 18 ace e 69 muri.

Numeri che le hanno aperto le porte a un progetto tecnico di grande ambizione. Non è un caso che la Valsabbina Millenium Brescia abbia scelto di puntare su di lei per affrontare la nuova stagione, nella quale la società lombarda ha allestito, curando ogni dettaglio, un roster ricco di qualità ed esperienza con l’obiettivo dichiarato di centrare la promozione.

Le migliori realizzatrici lombarde

Messina dovrà prestare molta attenzione alle tre principali Top Spiker avversarie. La prima miglior realizzatrice è la schiacciatrice Amoruso con 323 punti totali, di cui 262 in attacco con il 37.9%, 26 ace e 35 muri. La segue Michieletto a quota 188, con 157 attacchi vincenti (32.2%), 12 ace e 19 muri. Chiude il podio Rossella Olivotto con 174 punti totali.

I precedenti e le ex

Sono quattro i precedenti vissuti tra i due club, e tutti hanno visto trionfare le siciliane. I primi due risalgono alla stagione 2023/2024 in Regular Season, girone A, settima giornata. All’andata fu un netto successo messinese (3-0), mentre più combattuto fu il match di ritorno, terminato solo al tie break.

Anche nella scorsa stagione le due formazioni si incontrarono in Regular Season, girone A, terza giornata, replicando le prestazioni della precedente annata. Infatti, la gara di andata sorrise a Messina in tre set così come il ritorno fu uno spettacolo durato cinque set.

Due le ex: Dalila Modestino a Akademia Messina nel 2023/2024, 2024/2025; Rossella Olivotto a Akademia Messina nel 2024/2025.

Le classifiche speciali

Nelle graduatorie individuali di categoria, in casa Messina spicca il nome di Aneta Zojzi, attualmente 15esima nella classifica delle Top Spikers con 303 punti messi a segno. La schiacciatrice si conferma protagonista anche dai nove metri, dove occupa il settimo posto nella Top Acers con 22 servizi vincenti. Presente anche Benedetta Campagnolo nella Top Blockers: la centrale messinese è 15esima con 40 muri punto. Chiude il cerchio la capitana Martina Ferrara, 19esima nella Top Receivers con il 38.7% di ricezione perfetta.

Sul fronte lombardo, sono diverse le atlete della Millenium in evidenza nelle classifiche individuali. L’opposta Julia Kavalenka e la schiacciatrice Giorgia Amoruso brillano tra le migliori realizzatrici con 275 e 323 punti complessivi, rispettivamente 19esima e 11esima. Quest’ultima è protagonista anche al servizio, dove con 26 ace occupa la terza posizione nella Top Acers. Nella stessa graduatoria figura la centrale Dalila Modestino, 15esima con 19 punti a referto dai nove metri.

Proprio Modestino si distingue anche a muro, dove è settima nella Top Blockers con 53 muri vincenti. Positivo anche il contributo della compagna di reparto Rossella Olivotto, 11esima con 44 muri punto. A chiudere il quadro, la settima posizione di Beatrice Parrocchiale nella Top Receivers: il libero giallonero vanta un 43.48% di ricezione perfetta.

Dal punto di vista delle statistiche di squadra, Brescia si dimostra superiore in ogni graduatoria. Infatti, il club lombardo è ottavo per punti totali realizzati (1250 contro 1153 di Messina) e quinto per ace stagionali (88 contro 82 siciliani). Messina, nelle stesse classifiche, è rispettivamente 16esima e settima. Per quanto concerne il fondamentale del muro, Brescia è seconda con 208 mentre Messina settima con 163.

Le dichiarazioni pre-match

Valentina Colombo (Gruppo Formula 3 Messina). A Castellanza è arrivata la seconda sconfitta in due gare di Pool Promozione, ma l’ultima è differente rispetto a quella con Talmassons. Similare nella fase iniziale, poi reazione più concreta della squadra che ha dimostrato di possedere un fattore di crescita importante: “sì, è vero. Tolto il primo set, gli ultimi tre sono stati più combattuti punto a punto. Si sono visti anche apprezzabili scambi. Dobbiamo ripartire da quegli ultimi spezzoni per fare bene e per continuare ad andare a cercare il successo”.

Dietro le quinte sono arrivati i complimenti delle compagne per la prestazione di Valentina Colombo: “sì, è sempre piacevole riceverli. Siamo in un momento di difficoltà, a causa dei mille cambiamenti e della necessità di trovare un equilibrio. Ciò che possiamo fare è farci forza puntando sul gruppo, restare unite”.

Rispetto all’inizio stagione, adesso Valentina può tracciare un suo bilancio personale certamente positivo: “un’annata che mi ha insegnato tanto ed in cui sono migliorata. Ho preso anche più confidenza con il campo, con me stessa. E’ stato un percorso in crescendo. Quindi, tutto sommato, sono contenta di come è andata la stagione”.

Rituffiamoci nel campionato. Domenica al PalaRescifina – ore 16 – confronto con la Valsabbina Millennium Brescia, una delle squadre più in forma di tutta la Pool Promozione: “Brescia è una delle favorite per la promozione. Sappiamo che sarà una gara difficilissima in cui non potremo permetterci di regalare punti o comunque sprecare delle occasioni. La stiamo studiando bene, oltre a lavorare intensamente, per arrivare domenica e cercare di fare il possibile per toglierci qualche soddisfazione e dare spettacolo a tutto il pubblico che verrà a seguirci“.

Non andando troppo lontano, rimanendo nell’ambito del tuo reparto, al centro ci saranno due ex di Messina, come Dalila Modestino, MVP nella scorsa gara, e Rossella Olivotto, due profili di altissimo livello di questa A2: “esatto ma tutta la squadra è stata costruita proprio con l’intento di raggiungere l’obiettivo della promozione. Questo significa anche che saranno loro ad avere la pressione del risultato. Noi potremo giocare tranquille e mostrare quello che sappiamo fare. Dall’altro lato, ci saranno grandi nomi, con grandi capacità. Non dovremo farci intimorire da questo, ma continuare sulla nostra rotta“.

Tre giorni dopo, Messina giocherà sempre in casa, nel match serale delle ore 20.30, contro un’altra squadra davvero interessante, la Nuvolì Altafratte Padova di altre due ex, Marianna Maggipinto e Greta Catania: “di sicuro non mancheranno gli appuntamenti dove far bene e dimostrare con testa, grinta, dando tutto quello che abbiamo sul campo”.

Gli altri incontri del girone A e la classifica

Gli altri match della terza giornata di andata della Pool Promozione: Roma vs Busto, Padova vs Melendugno, Fasano vs Trentino.

Nella giornata di sabato 14 febbraio andrà in scena la Finale Coppa Italia Frecciarossa A2 tra Talmassons e Costa Volpino sul taraflex di Latisana. Sfida di campionato, dunque, posticipata al 25 febbraio.

Classifica: Talmassons, Brescia, Costa Volpino 21, Roma 17, Padova 15, Trentino 14, Melendugno 13, Fasano 12, Busto Arsizio 11, Messina 5.

Arbitri e dove vedere la gara online

La gara di domenica 15 febbraio sarà diretta dalla coppia arbitrale Fabrizio Giulietti e Matteo Mannarino. Al loro fianco, Martina De Luca al video check e Federica Sara Perdichizzi quale segnapunti federale.

Al match si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (clicca qui per acquistare il biglietto), nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 14.30, oppure gratuitamente sul canale YouTube di Volleyball World Italia al seguente link: (clicca qui per vedere la gara online).