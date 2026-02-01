L’Aeroporto di Reggio Calabria batte ogni record: ha chiuso il 2025 con 1 milione di passeggeri, +333,5% in due anni alla faccia degli scettici | DATI

Sono ufficiali i dati del traffico passeggeri definitivi per il 2025 negli aeroporti italiani, e sono eccezionali per quanto riguarda l’Aeroporto di Reggio Calabria. Lo scalo dello Stretto, infatti, ha segnato il suo record storico assoluto sfiorando il milione di passeggeri annui, un dato assolutamente impensabile in tutta la storia del Tito Minniti. Il numero esatto dei passeggeri transitati all’Aeroporto di Reggio Calabria nel 2025 è di 977.984, in crescita del +56,7% rispetto al 2024 ma soprattutto in crescita del +333,5% rispetto al 2023, due anni fa, quando i passeggeri annui erano stati appena 293.261. Quello che due anni fa era uno degli Aeroporti peggiori d’Italia, adesso è da due anni consecutivi quello che cresce in assoluto di più nel nostro Paese e ha raggiunto la soglia psicologica del milione di passeggeri che lo rende uno scalo in piena operatività e funzionalità.

Proprio in quel periodo, il Sindaco della città Giuseppe Falcomatà dichiarava “volano frottole” commentando l’annuncio del governatore regionale Roberto Occhiuto sull’arrivo di Ryanair in riva allo Stretto: tale e tanta era la considerazione dell’Aeroporto dello Stretto, che l’arrivo del vettore principale in Europa sembrava inverosimile. E invece è diventata realtà. Non solo. Guardando la storia, possiamo notare in base ai dati ufficiali dei passeggeri che è stato battuto il precedente record assoluto di 607 mila passeggeri (in realtà già ritoccato lo scorso anno), che risaliva al lontano 2006 (venti anni fa!) e a quella che era stata la migliore stagione della storia dell’Aeroporto di Reggio Calabria, grazie agli investimenti dell’allora sindaco Scopelliti con Air Malta e altri vettori internazionali. Ebbene, quei numeri che all’epoca sembravano straordinari, oggi sono stati ridicolizzati, quasi doppiati.

Adesso per il 2026 l’Aeroporto di Reggio Calabria vedrà confermare analogo trend di passeggeri, mentre la nuova aerostazione, per cui procedono i lavori e che con ogni probabilità vedrà la luce nel corso di questo anno, migliorerà ancora i servizi dello scalo.

I dati degli altri Aeroporti calabresi smontano anni di bufale politiche

Intanto, però, i dati forniscono un’altra riflessione interessante: l’aumento di Reggio Calabria non avviene a discapito degli altri aeroporti calabresi, che invece sono tutti in crescita. Completamente smentita la storica narrazione che vorrebbe l’Aeroporto di Reggio Calabria in competizione con quello di Lamezia Terme e viceversa: la gestione virtuosa della Sacal dimostra come siano scali lontani, differenti, con bacini d’utenza e target di gran lunga differenti. Mentre Reggio fa segnare il boom storico, infatti, cresce notevolmente anche Lamezia Terme che ha chiuso il 2025 con oltre tre milioni di passeggeri: esattamente 3.049.594, in crescita del +12,4% rispetto al 2024 e ventesimo assoluto in Italia per numero di passeggeri. Un ottimo risultati per quello che è e rimane l’aeroporto principale della Regione, per posizione geografica, bacino d’utenza e rotte turistiche.

Molto bene anche l’Aeroporto di Crotone, il terzo aeroporto calabrese che serve la jonica centro-settentrionale: nonostante la vicinanza con Lamezia Terme, lo scalo pitagorico funziona, fa segnare 340.286 passeggeri annui in aumento del +24,5% rispetto al 2024.

Insomma, è la Calabria nel suo complesso che continua a volare senza distinzioni territoriali o favoritismi campanilistici.