La Spagna vieta i social agli under 16, Musk: “Sanchez tiranno e traditore”

Elon Musk saluto romano
Foto Ansa

La Spagna ha deciso di vietare l’utilizzo dei social ai minori di 16 anni. Il governo Sanchez modificherà la legge in modo da ritenere responsabili i dirigenti dei social per contenuti illegali o incitanti all’odio contenuti sulle piattaforme. L’obiettivo è quello di ”affrontare gli abusi delle grandi piattaforme digitali e garantire un contesto digitale sicuro, democratico e rispettoso dei diritti fondamentali”. Il premier spagnolo, a Dubai per partecipare al Vertice mondiale dei governi, ha anche riferito che ”si indagherà su possibili violazioni commesse da parte di Instagram, TikTok e Grok”.

Una decisione che non è piaciuta a Elon Musk che, attraverso X, ha dichiarato: “Sanchez è un tiranno e un traditore del popolo spagnolo“.

