La Spagna vieta i social agli under 16, Musk: “Sanchez tiranno e traditore”

La Spagna ha deciso di vietare l’utilizzo dei social ai minori di 16 anni. Il governo Sanchez modificherà la legge in modo da ritenere responsabili i dirigenti dei social per contenuti illegali o incitanti all’odio contenuti sulle piattaforme. L’obiettivo è quello di ”affrontare gli abusi delle grandi piattaforme digitali e garantire un contesto digitale sicuro, democratico e rispettoso dei diritti fondamentali”. Il premier spagnolo, a Dubai per partecipare al Vertice mondiale dei governi, ha anche riferito che ”si indagherà su possibili violazioni commesse da parte di Instagram, TikTok e Grok”.

Una decisione che non è piaciuta a Elon Musk che, attraverso X, ha dichiarato: “Sanchez è un tiranno e un traditore del popolo spagnolo“.