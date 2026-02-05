“La sfida dell’inclusività al tempo di Narciso. Politica, società e Unione Europea”, evento alla Mediterranea di Reggio Calabria con Princi e Cananzi

Si terrà domani, 6 febbraio, alle ore 18.30, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento DIGIES, Palazzo Sarlo, il convegno dal titolo “La sfida dell’inclusività al tempo di Narciso. Politica, società e Unione Europea”, promosso dal Rotary Club Reggio Calabria Nord. L’iniziativa si inserisce nel programma di attività del Club per l’anno rotariano 2025/2026, sotto la presidenza di Marilisa Panuccio, e intende offrire un momento di riflessione e confronto su temi di grande attualità, legati ai cambiamenti sociali, politici e culturali che attraversano l’Europa contemporanea.

Interverranno come illustri relatori l’Onorevole Giusy Princi e il Prof. Daniele Cananzi, che approfondiranno il tema dell’inclusività alla luce delle dinamiche politiche e sociali odierne. A moderare l’incontro sarà il giornalista Vincenzo Malacrinò. L’evento è aperto al pubblico.