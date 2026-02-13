“La separazione delle carriere”, il referendum al centro di un confronto pubblico a Messina

Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “La separazione delle carriere – Il referendum, una scelta consapevole”, promosso dal Rotary Club Messina – Stretto di Messina – nell’ambito di un Interclub che coinvolge anche il Rotary Club Messina e il Rotary Club Messina Peloro. L’evento si aprirà secondo i riti rotariani con il tradizionale tocco di campana e l’esecuzione degli inni, momento simbolico che richiama ai valori fondanti del Rotary international ed al principio del servizio al di sopra di ogni interesse personale.

Seguiranno i saluti della Presidente del Rotary Club Messina – Stretto di Messina, Agata Labate che introdurrà i lavori sottolineando il ruolo del Rotary anche come promotore di confronto libero, pluralista ed orientato alla crescita civile della comunità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione, approfondimento e confronto equilibrato su un tema di grande rilevanza costituzionale e istituzionale, quale la separazione delle carriere dei magistrati e il referendum ad essa collegato. L’evento intende favorire una partecipazione consapevole, attraverso il dialogo tra posizioni diverse e autorevoli. Dopo i saluti istituzionali, il dibattito entrerà nel vivo con interventi articolati sulle ragioni del Sì e sulle ragioni del No, affidati a esponenti qualificati del mondo giuridico e accademico.

Per le ragioni del Sì interverranno:

Avv. Carlo Morace, componente OCF

Avv. Alberto Gullino, Presidente Camera Penale di Messina

Sen. Avv. Enzo Palumbo, Comitato SìSepara

Avv. Andrea Priuti Ciariello, componente del direttivo nazionale del Comitato SìSepara

Per le ragioni del No prenderanno la parola:

Dott. Andrea La Spada, ANM – sezione di Messina

Prof. Luigi D’Andrea, ordinario di Diritto costituzionale presso UNIME e coordinatore del Comitato per il No

Avv. Aurora Notarianni, Comitati civici per il No

Dott. Carmelo Pucci Marino, magistrato

Il confronto sarà moderato dall’Avv. Silvana Paratore, legale esperta in politiche sociali, che guiderà il dibattito garantendo equilibrio, chiarezza espositiva e spazio al dialogo tra le diverse posizioni. L’evento si svolgerà nella prestigiosa cornice del Palazzo Zanca, sede istituzionale del Comune di Messina, ed è a ingresso libero, aperto a cittadini, operatori del diritto, studenti e a tutti coloro che desiderano approfondire una tematica centrale per il futuro dell’ordinamento giudiziario italiano.