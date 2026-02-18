La scuola “Radice-Alighieri” di Catona protagonista nell’incontro nazionale su violenza di genere e femminicidi: testimonianza di Gino Cecchettin

Importante incontro formativo per gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado dell’ IC “Radice – Alighieri” che hanno seguito in diretta streaming l’incontro nazionale “Educazione al rispetto: dalla violenza di genere al dramma dei femminicidi”, promosso da La Tecnica della Scuola e reso ancora più significativo dalla testimonianza di Gino Cecchettin, divenuto punto di riferimento dell’impegno civile contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa, organizzata dalla referente di Educazione Civica, Prof.ssa Simona Leanza, nell’ambito delle attività previste per l’anno scolastico in corso, è stata inserita nel percorso che la scuola porta avanti da tempo per promuovere una cultura del rispetto e della cittadinanza attiva. Non a caso, l’istituto, guidato dalla Dirigente scolastica, Simona sapone, aderisce ogni anno alle dirette della Tecnica della Scuola, riconoscendone il valore formativo.

L’evento si sarebbe dovuto seguire dalle aule del plesso scolastico, partecipando attivamente alla diretta, ma l’allerta meteo e la conseguente ordinanza comunale di chiusura degli edifici scolastici, hanno impedito agli studenti di collegarsi dalla scuola. Nonostante questo imprevisto, gli alunni sono stati comunque protagonisti della diretta: il dott. Daniele Di Frangia ha scelto, infatti, di valorizzare il lavoro svolto nei giorni precedenti dalle classi e dai docenti, dando spazio alle riflessioni elaborate dagli studenti.

Le domande preparate dalle classi 3ªA e 3ªE, attraverso la guida delle docenti, hanno rivelato una notevole maturità e una forte consapevolezza civica. I ragazzi hanno scelto di interrogare i relatori su temi centrali del dibattito contemporaneo: il significato e la pratica del consenso nelle relazioni affettive tra adolescenti, l’importanza di un’educazione affettiva strutturata e continuativa nella scuola, il ruolo delle famiglie e delle istituzioni nella prevenzione della violenza di genere, fino alle attività e alle sfide della “Fondazione Giulia Cecchettin”, con particolare attenzione al contributo che i giovani possono offrire nella diffusione di una cultura del rispetto. Interrogativi che testimoniano non solo la sensibilità delle nuove generazioni, ma anche la capacità della scuola di guidarle in un confronto serio, informato e profondamente attuale.

La diretta, arricchita dalla partecipazione di Gino Cecchettin, ha offerto spunti intensi sulla responsabilità collettiva nella lotta alla violenza di genere. La sua testimonianza, carica di umanità e lucidità, ha parlato direttamente ai ragazzi, richiamando l’urgenza di educare alla cura, al rispetto e alla consapevolezza emotiva non sottovalutando mai nessun segnale. Il contributo degli alunni dell’istituto catonese è stato riconosciuto e particolarmente apprezzato dai relatori, confermando la centralità dell’Educazione Civica nel progetto formativo. Un impegno quotidiano che coinvolge studenti, dirigente, docenti e famiglie, e che rappresenta uno dei pilastri di tutta la comunità educante.