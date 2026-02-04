La scherma come riabilitazione dopo il tumore al seno, presentato il progetto all’Università di Messina | VIDEO

La scherma come riabilitazione fisica e psicologica per le donne che hanno affrontato il tumore al seno. È il progetto “Nastro Rosa”, l’iniziativa della Federazione Italiana Scherma (FIS) grazie alla quale dodici pazienti oncologiche, seguite presso la UOC di Oncologia dell’AOU G. Martino di Messina, stanno partecipando a un corso di scherma costruito su misura per loro.

Progetto attivo da alcuni anni

“Nastro Rosa” è attivo già da alcuni anni in Italia con il sostegno di Sport e Salute e di recente ha visto concretizzarsi anche l’intesa con l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS). Un progetto nazionale il cui coordinatore scientifico è il Prof. Massimiliano Berretta, direttore dell’’Unità Operativa Complessa di Oncologia. In occasione delle iniziative promosse per la giornata mondiale per la lotta contro il cancro, celebrata oggi, un team multidisciplinare di professionisti è stato al fianco delle pazienti anche in palestra per illustrare i dettagli e i benefici che questo sport produce per il corpo e la mente.

Una disciplina – a Messina svolta presso la sede del club Scherma Messina, all’interno dell’ Istituto Scolastico Annibale Maria di Francia, Scuola Spirito Santo – che consente di eseguire esercizi specifici per il recupero funzionale dell’arto superiore, ma che ha anche un impatto significativo sul piano psicologico perché favorisce la socializzazione e la condivisione tra pazienti che hanno vissuto la stessa esperienza di malattia. Un valore aggiunto è rappresentato dallo svolgimento di tale attività al di fuori delle mure dell’ospedale.

Due ore a settimana, ogni martedì, sotto la guida del maestro Letterio Cutugno, fondatore del “Club Scherma Messina”, fiorettista e spadista con alle spalle una carriera costellata di successi, in particolare nel circuito Master (atleti sopra i 24 anni). Cutugno ha condotto anche studi sperimentali per analizzare l’aspetto psicologico degli atleti, collaborando con la nazionale italiana di scherma.

Le parole del prof. Berretta

“Il cancro al seno e i successivi trattamenti – sottolinea il Prof. Massimiliano Berretta – hanno un impatto sullo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale della donna. Questo progetto – che in prima battuta ha avuto un risvolto soprattutto sul piano della ricerca scientifica, con uno studio che abbiamo portato avanti in sinergia con l’Università Tor Vergata di Roma – adesso ha trovato una sua attuazione pratica. Messina è la seconda realtà siciliana ad offrire alle pazienti questa opportunità e il nostro centro è in questo momento il secondo in Italia come numero di donne partecipanti. Già da tempo stiamo lavorando per sensibilizzare sempre più le pazienti sull’importanza dell’adozione di uno stile di vita attivo che, insieme ad una corretta alimentazione, rappresentano strumenti di prevenzione e cura in grado di ridurre il rischio di recidive”.

A seguire le pazienti è un team multidisciplinare

A seguire le pazienti è un team multidisciplinare che vede al suo interno oltre agli oncologi, anche i fisiatri, con il programma di prescrizione esercizio fisico adattato a cura del Prof. Demetrio Milardi, i fisioterapisti, gli psicologi e una biologa nutrizionista. L’obiettivo è quello di valutare e curare più aspetti, non solo clinico e farmacologico, in linea con una moderna oncologia che non può non prendere in considerazione più aspetti trasversali significativi per la sopravvivenza.

Le dichiarazioni

“Sono molto lieta – evidenzia il rettore Prof. Ssa Giovanna Spatari – di sapere che tante pazienti hanno aderito a questo progetto. Una forma di terapia non convenzionale, in cui non ci sono farmaci, ma che ha un grande impatto sul piano emotivo e relazionale per consentire a chi ha vissuto questa esperienza dolorosa di riprendere in mano pian piano la propria vita”.

“Da tempo – precisa il Direttore Amministrativo Dott.ssa Elvira Amata – stiamo valorizzando iniziative che possano sostenere le pazienti anche sul piano umano. Questo progetto è in linea con la nostra visione e siamo certi che possa favorire un approccio terapeutico che cura in modo diverso, ma estremamente efficace”.

L’approccio chirurgico del carcinoma della mammella, oltre alle conseguenze psicologiche ed estetiche, causa una modificazione della postura e della mobilità del braccio per la presenza di linfedema e aderenze ascellari e pettorali, le quali impediscono o rendono dolorosi anche semplici movimenti della vita quotidiana. La Scherma-Terapia post-mastectomia nasce in Francia, grazie al lavoro della Dottoressa D. Hornus Dragne. Questa disciplina implica una mobilizzazione inconsapevole della spalla del braccio armato, l’allenamento dell’equilibrio, e permette, nella posizione di guardia, il riassetto della postura. Inoltre da alcuni studi e valutazioni cliniche eseguite in Francia, sono stati constatati una riduzione dei sintomi psicopatologici di ansia e depressione e un miglioramento delle capacità di coping, cioè dell’abilità di fronteggiare lo stress con modalità adattive e centrate sul problema.