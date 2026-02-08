La Reggina vince ma il Ragusa non ci sta: “situazioni antisportive. Arbitraggio? Non commentiamo, altrimenti…”

Francesco Marra Cutrupi, Team Manager reggino, ma del Ragusa, ha parlato a Radio Febea al termine della gara: “dispiace perdere nel finale e così, meritavamo di più. Preferisco non commentare l’arbitraggio, per evitare squalifiche. Mi riferisco ai 5 ammoniti, a un paio di rigori nel finale” ha detto. Gli fa eco mister Lucenti: “partita giocata ad armi pari. Ci sono situazioni che non mi sono piaciute, antisportive. E non mi riferisco alla Reggina, che ha fatto una gara onesta, ma di alcune decisioni arbitrali. Ci sono state due o tre situazioni particolari”.