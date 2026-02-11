La propaganda del “no” al Referendum sulla Giustizia nelle scuole di Reggio Calabria, è ancora polemica: “aberrante”. E c’è chi lancia un “chiaro allarme”

“L’aspetto più importante di una società è l’istruzione dei propri figli, perché è attraverso le loro menti che si darà vita al mondo di domani. Figli che, molto spesso, si ritrovano a doversi interfacciare con soggetti poco imparziali che confondono l’istruire con l’indottrinare, e quello che è successo in uno dei più noti licei di Reggio Calabria lancia un chiaro allarme a riguardo. La scelta precisa di trattare in modo poco imparziale un tema come quello della magistratura e delle carriere dei giudici, cercando di dirigere il pensiero di studenti di 15 anni verso una linea ben precisa e definita senza lasciare libertà di scelta al singolo è aberrante“. E’ la riflessione posta in essere da Gioventù Nazionale di Reggio Calabria dopo il caso del Liceo “da Vinci” di Reggio Calabria, denunciato di recente anche dal vice Presidente della Camera Rampelli. Quest’ultimo ha infatti segnalato la presenza di un libro utilizzato come propaganda per il “no” al Referendum sulla Giustizia di fine marzo.

“Com’è possibile che si scelga di allontanare giovani menti dalla libertà di analizzare obiettivamente ed oggettivamente temi di particolare rilevanza, come quelli posti nei quesiti del referendum che si terrà a marzo, impedendo loro di discernere ciò che è giusto e ciò che non lo è rispetto alle proprie idee e non a quelle del docente che si ritrovano davanti. Perché c’è ancora chi non mostra tutte e due le facce della medaglia ma solo quella che risulta essere più utile per uno specifico gruppo invece che per la generalità?” si chiede il movimento. “In fondo, il Referendum è uno degli strumenti di democrazia diretta per eccellenza, che non sia proprio questo il problema? Nessuno ne parla in città, nessuno si interroga, noi vi lasciamo questo piccolo spunto, nella speranza che possa smuovere la coscienza di questa città e dei suoi cittadini” si chiude la nota.