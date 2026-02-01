La NOVA espugna Marsala e chiude la prima fase a quota 24 punti

La NOVA Basket espugna il PalaMediPower di Marsala 73-85 e chiude la prima fase al secondo posto in classifica a quota 24 punti. Un risultato incredibile per la giovane società biancoblu, che porta a casa una partita mai in discussione, approcciata perfettamente e dominata fin dalla palla a due, che racconta una prima parte di stagione da incidere sulla pietra. Comunque vada, d’ora in poi, la squadra del duo Pizzuto-Gentile dovrà essere orgogliosa di quello che farà. Ed ora, sotto con la Poule Promozione Serie B.

La NOVA approccia benissimo alla sfida, difende bene, corre in transizione e trova canestro a difesa schierata. Marsala soffre l’intensità ospite e, con i canestri di Akele (già in doppia cifra con 14 punti al 10’), Miletic e capitan Carlo Stella il tabellone del PalaMediPower alla fine dei primi 10’ segna 9-29. Marsala ci prova anche nel secondo parziale, ma la NOVA è in pieno controllo ed i canestri di Senbergs e dei “giovanissimi” Bosco (tripla dall’angolo) e Girgensons chiudono il primo tempo sul 26-52.

Al rientro dalla pausa lunga Niang, Leone e Vieversys provano a trascinare Marsala, ma Musikic, Akele ed El Showehy rispondono con la stessa moneta ed al 30’ è 43-70. Nell’ultimo parziale Vieversys ed Allegri tentano di suonare la “riscossa”, con gli ospiti che tirano i remi in barca troppo presto ed i locali che si riportano al -10 (71-81) nei secondi finali, ma Miletic e compagni amministrano e portano a casa la vittoria.

Nuova Pall. Marsala–NOVA Basket 73-85 (9-29; 26-52, 43-70)

Nuova Pall. Marsala: Tumminia 3, Gerardi, Niang 6, Allegri 14, Donato 5, Foure 6, Leone 9, Mercogliano, Calabrese ne, O. Papavero 5, Vieversys 21, A. Papavero 4. Coach: Grillo.

NOVA Basket: El Showehy 5, Akele 18, Gentile, Bittar 10, Senbergs 9, Paez ne, Bosco 3, Carlo Stella 5, Golino 7, Miletic 16, Musikic 11, Girgensons 1. Coach: Pizzuto-Gentile.