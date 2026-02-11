La Lega chiede le dimissioni di Francesca Albanese: “fomenta leciti sospetti su suo antisemitismo”

La Lega ha depositato una risoluzione riguardante le dimissioni immediate di Francesca Albanese, in seguito alle dichiarazioni gravissime rilasciate su Israele che hanno portato già la Francia ad agire nella stessa direzione. Nella risoluzione si legge: “la Lega sull’Albanese ha una sola richiesta: dimissioni! Per questo abbiamo presentato una risoluzione nella quale ci uniamo alla Francia e a qualsiasi altro Paese nel chiedere che la relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi lasci immediatamente l’incarico.

Chi definisce – solo per citare un esempio – Israele ‘nemico comune dell’umanità’, ha ben poco da dichiararsi super partes e fomenta più che leciti sospetti sul suo antisemitismo“.