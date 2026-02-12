La Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese: “uscite fuori luogo, non può ricoprire incarico”

Cresce la pressione internazionale su Francesca Albanese affinchè rassegni le dimissioni da relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi. Gravissime le esternazioni espresse contro Israele, rilasciate alla presenza di un dirigente di Hamas e del ministro degli Esteri iraniano, tutt’altro che super partes e indirizzate alla ricerca della pace. Nella giornata di ieri, la Francia, Paese fortemente critico con Israele, aveva chiesto le dimissioni di Albanese ritenendo riprovevoli le dichiarazioni contro Israele e il suo popolo.

Quest’oggi è toccato alla Germania “La signora Albanese si è già permessa in passato numerose uscite fuori luogo. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele: non può ricoprire questo incarico“, ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul.