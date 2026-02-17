La Futura sfida Benevento: big match in Coppa Italia

Nuovamente in campo. Nuovamente in trasferta. Gara dura. La Cadi Antincendi Futura gioca l’ottavo di finale di Coppa Italia. Voglia di finals per i giallo-blu che arrivano all’impegno con un carico di voglia di vincere, sorprendere e provarci. Ricordate le emozioni dell’anno scorso in casa della New Taranto? Ricordate l’impresa in campionato contro Benevento? Capitan Cividini e soci proveranno a superarsi ancora.

Si gioca in terra sannita. Si gioca contro i primi della classe, Benevento 5, team che ha tutte le carte in regola per vincere da prima in classifica il campionato. Calcio d’inizio alle ore 20 al Palatedeschi. I campani sono primi in classifica in campionato con sei punti di vantaggio sulla seconda.

La Cadi ha solo due punti in meno rispetto alla quota post season dopo una bella rincorsa ed un bel momento. Rispetto alla gara vinta a Fasano contro Itria ritornerà in campo Humberto Honorio. Benevento è una corazzata: per mister Scarpitti (serie A e A2 sempre) un roster di fuori categoria: Montefalcone e Pozzo sono portieri di categoria superiore.

E poi gli ex serie A Rafinha e Renoldi e soprattutto “mago” Abdala. C’è Volonnino, De Crescenzo gli italiani insieme a bomber Caruso, spesso nel giro della nazionale. Luquinhas e Zonta completano i “formati”. Rispetto alla gara di campionato ci sono anche Rosato, ex Itria e Cosenza, e Salas, fortissimo nazionale paraguaiano con tantissimi anni in massima serie.

Un precedente in stagione, il 4-2 del Palattinà, un capolavoro per i ragazzi del Presidente Nino Mallamaci con in gol Pizetta, Falcone e la doppietta di Kadu. Classica diretta sul Canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5.