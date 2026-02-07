La Futura non molla mai: pareggio in rimonta contro Pescara, decisivo Kadu

La Cadi Antincendi Futura ha un’anima. Ha un marchio impresso a fuoco. Non molla mai. Lo sono i calcettisti dei Mister Martino ed Honorio. Lo è la gente di Lazzaro e Motta San Giovanni che sotto di due gol a due minuti dalla fine non ha abbandonato il Palattinà, festante e pieno all’inverosimile. Dopo il gol del portiere del Pescara Modesti, sembrava già tutto finito prima della riscossa e dei due gol velocissimi dei locali, prima con Pizetta e poi con Kadu.

La gara è stata tattica, maschia, ben giocata dove le difese hanno spadroneggiato. Un’azione pericolosa per Rodriguez ed una di Dall’Onder. Una traversa di Humberto Honorio, rappresenta l’azione da gol più nitida per i locali. Cividini e Pizetta ci provano dalla distanza. Baiocco e Scarinci inventano situazioni interessanti per gli ospiti ma il risultato non si sblocca. Meglio Pescara nella prima parte di gara, meglio la Cadi nella seconda parte di primo tempo.

Nel secondo tempo la trama continua, fino al gol del vantaggio Pescara al nono: Masi, habitué del gol al Palattinà, questa volta su palla inattiva. Rimessa, movimento da pivot e gol. La Cadi Antincendi prova a scardinare l’esperta retroguardia abruzzese: Cividini si trova a tu per tu con il portiere ma non concretizza. Ci provano Pedro, Kadu, Pizetta, ma mai realmente impattanti.

Lo staff tecnico si gioca il power play con Scopelliti aggiunto: i giallo blu rischiano e vengono puniti dal gol da campo a campo del portiere avversario a 1.50 dalla fine. Dopo il gol subito, la Cadi continua a mordere, senza buttarsi giù: a 1.23 dal termine realizza Pizetta da fuori area.

Mister Martino si gioca la carta Kadu per il tutto per tutto e verrà premiato: a otto secondi dal termine il giovane brasiliano segna dalla distanza il gol e pareggia i conti tra gli applausi scroscianti del pubblico del Palattinà.