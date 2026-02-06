La Fondazione Horcynus Orca porta il cinema nelle scuole di Messina

“Il cinema per comprendere la realtà” è il programma educativo pensato per le scuole di Messina, promosso dalla Fondazione Horcynus Orca in collaborazione con la Fondazione MeSSInA e finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Il progetto, avviato già dallo scorso novembre, ha coinvolto diversi istituti comprensivi del territorio – Catalfamo, Drago, Evemero, La Pira-Gentiluomo e Paino – insieme ai licei Ainis, Basile, La Farina, Jaci e Maurolico. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino professionisti del settore cinematografico, intraprendendo un percorso volto a sviluppare una fruizione più consapevole e matura del prodotto audiovisivo.

Messina ospita numerose realtà operative nel settore cinematografico, molte delle quali partecipano attivamente al progetto. Tra queste, la Messina Film Commission, specializzata in location management; Italy Unlocked, impegnata nell’ottimizzazione audio e nella produzione; Pomona Pictures, casa di produzione londinese che ha scelto Messina per realizzare documentari scientifici apprezzati a livello internazionale; e la Cineteca dello Stretto, che con il proprio lavoro di scoperta e restauro di pellicole storiche sta contribuendo a rivalutare il ruolo della memoria e dell’archiviazione della storia locale.

Programma

Il programma prevede un percorso di approfondimento e incontro con queste realtà, particolarmente significativo per gli studenti degli istituti superiori. L’esperienza si completa con la visione di nove film, selezionati dai direttori artistici delle tre sezioni dell’Horcynus Festival: Iris Martin Peralta, Federico Sartori, Erfan Rashid e Franco Iannuzzi. Tra i momenti formativi più rilevanti, una lezione a cura del prof. Federico Vitella, docente di Storia del Cinema presso il Dipartimento di Scienze Cognitive dell’Università di Messina, una masterclass tenuta dal compositore di colonne sonore Riccardo Moretti (già collaboratore di Nino Rota), e l’organizzazione di una troupe di professionisti che mostrerà dal vivo un set cinematografico in azione. In questi giorni, inoltre, è in corso un lungo e articolato workshop condotto dal regista Paolo Benvenuti, la cui tecnica educativa maieutica è già stata sperimentata con successo in diverse occasioni dalla Fondazione.

Obiettivo

Obiettivo finale del programma è quello di far conoscere più da vicino il linguaggio cinematografico, sviluppare un pensiero critico e una maggiore consapevolezza del mondo contemporaneo, attraverso la realizzazione di brevi filmati: uno per ciascun istituto coinvolto. I cortometraggi saranno interamente realizzati dagli studenti, con il supporto e l’accompagnamento dei professionisti selezionati dalla Fondazione.

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM.

www.cinemaperlascuola.it.