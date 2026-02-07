La figlia di Claudio Villa festeggia il compleanno a Reggio Calabria: la FOTO dal Lungomare, “auguri a me”

Una delle panchine storiche del Lungomare, l’ombra gentile di uno degli alberi secolari e il blu dello Stretto sullo sfondo: basta questo scorcio del Lungomare di Reggio Calabria per raccontare un compleanno speciale. Una foto semplice, quasi intima, accompagnata da una frase che profuma di memoria e ironia: “Una volta Nilla Pizzi mi disse: ‘Le donne non devono mai dire quanti anni hanno e io non sono una di quelle'”. Così Manuela Villa, figlia maggiore di Claudio Villa — uno dei cantanti più importanti della storia della musica italiana — ha scelto di festeggiare il suo compleanno: lontano dai riflettori, ma immersa in un luogo carico di bellezza e significato.

Gli anni, anche se lei preferisce non sbandierarli, sono sessanta. Sessanta primavere celebrate con uno scatto sul lungomare, tra panchine che hanno visto passare generazioni e alberi che custodiscono silenzi e ricordi. Un modo elegante e discreto di segnare una tappa importante, lasciando parlare il paesaggio e affidando alle parole di una grande interprete del passato il compito di strappare un sorriso. Un compleanno che diventa così anche un piccolo omaggio alla musica, alla famiglia e a Reggio Calabria, scelta come cornice ideale per un momento personale, fatto di nostalgia, gratitudine e nuova energia per ciò che verrà. La cantante ha pubblicato l’immagine sotto l’albero, e seduta sulla panchina, sul profilo Instagram. Tantissimi gli auguri ricevuti, tra gli altri quelli dei Jalisse e di Simona Izzo.