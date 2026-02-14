La Domotek blinda il primato: 1-3 a Napoli, pressione su Castellana Grotte

Testacoda nel girone Blu di Serie A3. La prima della classe affronta l’ultima in classifica. La Domotek Volley Reggio Calabria in trasferta a Napoli nell’anticipo della 15ª Giornata. Una sfida da non sottovalutare, perchè se è vero che i partenopei sono il fanalino di coda del campionato con una sola vittoria, è altrettanto vero che hanno strappato 4 punti perdendo altrettanti tie-break. E perdere punti, a 4 giornate dal termine, sarebbe fatale per la Domotek Volley che vuole blindare il primo posto che vale lo spareggio promozione.

Un appuntamento che la Domotek Volley Reggio Calabria non ha fallito. Vittoria doveva essere, obbligatoria per quanto esista l’obbligatorietà nello sport, e vittoria è stata. Capitan Laganà e compagni si sono imposti al PalaSiani di Napoli per 3 set a 1, vinti con il punteggio di 20-25 / 21-25 / 25-20 / 19-25.

Per i reggini è la 13ª vittoria stagionale. Domotek che blinda il primato in classifica salendo a quota 39 punti, +5 su Castellana Grotte impegnata domani sul campo di Galatone.