La decisione del Cdm: designati i commissari delle opere stradali, ferroviarie e degli interventi complementari al Ponte sullo Stretto

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto infrastrutture recante ‘disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni’. con la nomina di due super commissari. Il sottosegretario alle Infrastrutture con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia, spiega: “ringrazio i commissari uscenti per il prezioso contributo assicurato in questi anni e auguro buon lavoro agli ad di Anas e Rfi, Claudio Gemme e Aldo Isi, che subentrano nel ruolo di commissari per le opere stradali e ferroviarie di rispettiva competenza. Di fondamentale rilevanza è il commissariamento degli interventi ferroviari complementari al Ponte sullo Stretto, fortemente connessi all’alta velocità Salerno – Reggio Calabria e all’itinerario Palermo – Catania – Messina, nell’ottica di collegare non solo la Calabria e la Sicilia, ma anche l’Italia e l’Europa”.

“Continueremo a lavorare per sbloccare i cantieri”

“Il Dl Infrastrutture contiene ulteriori, importanti misure per dare impulso alla realizzazione di opere come la metro C di Roma, l’ammodernamento dell’A24 e dell’A25 e il collegamento ferroviario dell’aeroporto ‘Catullo’ di Verona: un intervento indispensabile, quest’ultimo, che ho seguito in prima persona e che dà attuazione ad un ordine del giorno presentato da Forza Italia e approvato dal governo. Continueremo a lavorare per sbloccare i cantieri, realizzare gli investimenti e portare avanti interventi decisivi per la crescita economica e sociale del nostro Paese”, conclude Ferrante.

La situazione in Sicilia

In Sicilia sono varie le opere in corso che saranno gestiti dai neo commissari Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas e Aldo Isi di Rete Ferroviaria Italiana. L’Ad di Rfi diventa responsabile del raddoppio Catania-Palermo e quello tra Fiumefreddo e Giampilieri. Anche di altre opere come l’interramento della stazione centrale di Catania e il completamento del doppio binario tra Catania Centrale e Catania Acquicella, dell’anello ferroviario di Palermo e della stazione di Messina Gazzi. L’ad di Anas, invece, diventa commissario del raddoppio della circonvallazione da via Altofonte a via Belgio, del rifacimento del Ponte Corleone, del completamento della tangenziale di Gela, del collegamento tra la statale 640 con lo svincolo dell’autostrada A19.