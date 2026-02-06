La Cybersecurity nelle reti OT, Marafioti: “un attacco hacker può fermare il mondo fisico” | FOTO e INTERVISTA

Nella serata odierna, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18:30, la sede dell’Associazione Culturale Format ETS, sita in Via Sbarre Centrali, 182 a Reggio Calabria, ha ospitato la presentazione dell’ultimo volume del dott. Renato S. Marafioti, presidente Associazione Culturale Format E.T.S. dal titolo “Cybersecurity delle reti OT. Analisi dei principali attacchi e contromisure“.

La protezione delle reti Operational Technology (OT) – ovvero i sistemi che controllano le nostre infrastrutture critiche, dalle centrali energetiche agli impianti industriali – rappresenta una sfida cruciale non solo per la sicurezza nazionale, ma anche per lo sviluppo tecnologico e la resilienza delle imprese del nostro territorio.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi importanti circa la vulnerabilità di questi sistemi e le strategie di difesa necessarie per fronteggiare le moderne minacce cyber, offrendo uno spunto di riflessione su come la Calabria possa posizionarsi all’interno di questo delicato scenario tecnologico.

Il prof. Marafioti ha dichiarato a StrettoWeb: “mi sono accorto, quando ho scritto questo libro, nel secondo semestre del 2025, che c’era poca letteratura su questo tema, non più di 3-4 libri. Mi occupo di cybersecurity da 15 anni, si parla molto di cybersecurity IT e poco di OT. Il focus dell’incontro è sul far capire la differenza: se oggi un attacco informatico colpisce un sistema IT, il mio smartphone, io posso perdere dei dati; se un attacco informatico colpisce una rete OT si ferma il mondo fisico, un processo produttivo, di automazione, di distribuzione, i servizi essenziali“.