La “cucchitella” di Sciacca entra tra i prodotti agroalimentari tradizionali della Sicilia

La “cucchitella”, dolce storico tipico di Sciacca (Agrigento) a forma di dorso di cucchiaio, realizzato a base di pasta di mandorle farcita con marmellata di zucca, ha ottenuto un riconoscimento ufficiale da parte della Regione Siciliana che l’ha inserita all’interno dell’elenco Pat, che raggruppa i prodotti agroalimentari tradizionali certificati dell’isola. A lavorare al dossier presentato per potere ottenere l’attestazione è stato il giovane saccense Kevin Lo Monaco, figlio di un artigiano del luogo, titolare di una pasticceria che, nella sua produzione, da tempo riserva alle cucchitelle un ruolo di primo piano.

Lo Monaco ha sviluppato un progetto di e-commerce per l’azienda di famiglia, che volutamente ha denominato “cucchitella Sciacca Shop”. Obiettivo: promuovere e valorizzare la città anche attraverso il suo dolce tradizionale alla cui ricetta, nel frattempo, sono state apportate diverse varianti, anche a base di cioccolato e pistacchio. Una certificazione, l’inserimento nel Pat, che permette alla cucchitella di Sciacca di far parte da oggi di un elenco di prodotti tradizionali riconosciuto anche dal ministero ministero dell’Agricoltura. La ricetta originaria fu sperimentata per la prima volta nel XIV secolo dalle suore di clausura del montastero di Santa Maria dell’Itria.