La confraternita della frittola calabrese “La Quadara” ha fatto tappa a San Sisto dei Valdesi

Il capitolo d’inverno 2026 organizzato dalla Confraternita della frittola calabrese – La QUADARA APS, si è svolto, come da programma nel piccolo paesino di San Sisto dei Valdesi, frazione di San Vincenzo la Costa (CS). Accolti dall’amministrazione comunale, dalla locale Proloco e dalle altre associazioni del posto, i partecipanti, hanno potuto apprezzare il centro storico con l’ausilio di esperte guide.

Successivamente il ritrovo a palazzo Miceli, la visita al museo dei Valdesi, ancora notizie storiche sull’eccidio del 1560 che solo da pochi sta venendo alla luce grazie al lavoro dell’associazione “Lentolo” che cura anche il museo. Partecipata e ricca di spunti la tavola rotonda sul ruolo dell’enogastronomia nello sviluppo del territorio. Moderata dal Priore della Frittola calabrese Emilio Iantorno, la conferenza ha visto interventi brillanti e ricchi di spunti, da parte di Rosario Branda coordinatore dell’Accademia Italiana della Cucina, del prof. Yuri Perfetti geografo dell’UNICAL, di Maurizio Rodighiero Presidente dell’Accademia del Magliocco. Si è poi passati ai saluti e allo scambio dei doni tra i Priori delle confraternite partecipanti Confraternita degli Zafarani Cruschi, La Compagnia del Limone , Confraternita della Pignata, Confraternita della frittola Calabrese “La Quadara”.

Premiata con la targa “La buona Calabria” l’azienda Arena mieli di Montalto Uffugo, per l’eccellenza dei prodotti, per la sua vocazione territoriale e per il suo sostegno alla tutela della biodiversità. Tra canti e balli popolari la comitiva di oltre 120 partecipanti, si è recata al ristorante La sorgente dove è stato servito il rituale pranzo della frittolata con l’interminabile sequenza di pietanze come da disciplinare. È stata l’occasione per accogliere in confraternita nuovi soci e per passare qualche ora in allegria e convivialità.

Un altro giorno che ha lasciato ai partecipanti il sentimento di appartenenza ad un territorio ricco di storia, cultura e tradizioni, caratteristiche che aspettano soltanto di essere scoperte e rivalutate. “La ‘Quadara’ è nata per questo e vedere tanti giovani e bambini curiosi, orgogliosi e attenti, ci fa pensare che si sta camminando sulla strada giusta”, hanno voluto ribadire i protagonisti.