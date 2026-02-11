La Calabria torna ad ospitare l’Italia di calcio: tripla tappa ravvicinata in due città | INFO

Dal 25 al 31 marzo lo stadio Nicola Ceravolo ospiterà due gare della fase élite di qualificazione all’Europeo Under 19, che mette in palio l’accesso alle finali in programma in Galles dal 28 giugno all’11 luglio. Gli Azzurrini esordiranno mercoledì 25 marzo contro l’Ungheria e torneranno a giocare a Catanzaro martedì 31 marzo contro la Turchia. Sabato 28 marzo, invece, la sfida contro la Slovacchia si disputerà allo stadio San Vito – Gigi Marulla di Cosenza.

“Un nuovo importante appuntamento sportivo che conferma la capacità organizzativa della città e il grande entusiasmo della Calabria per i colori azzurri. Orari delle partite, modalità di accesso agli stadi e informazioni sugli accrediti saranno comunicati nei prossimi giorni”. E’ quanto rivela in una nota il Comune di Catanzaro, annunciando la tripla tappa ravvicinata in due città calabresi nelle prossime settimane.