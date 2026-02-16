“La Calabria che vogliamo”, rinviato l’evento di domani alla Cittadella regionale

Coldiretti Calabria informa che “a seguito dei gravi eventi calamitosi che hanno colpito l’intera regione nelle ultime ore e dei conseguenti impegni istituzionali del Presidente della Regione Roberto Occhiuto e della dirigenza regionale, nella gestione dell’emergenza e nel coordinamento delle attività sui territori, nonché dei dirigenti Coldiretti impegnati nelle operazioni di supporto alle aziende agricole colpite, l’Assemblea Regionale “La Calabria che vogliamo”, in programma per domani, martedì 17 febbraio, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale “Jole Santelli” –, è rinviata a data da destinarsi. La decisione si è resa necessaria per consentire la piena concentrazione delle istituzioni e dell’Organizzazione sulle attività urgenti di gestione dell’emergenza. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente la nuova data dell’iniziativa”.