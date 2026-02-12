“La Calabria che vogliamo”, Coldiretti incontra la Regione sul futuro dell’agricoltura calabrese

Mobilitazione, confronto con la Regione e priorità per il futuro dell’agricoltura: appuntamento il 17 febbraio, alle ore 10:00 presso la Sala Verde della Cittadella Regionale “Jole Santelli”

La Calabria che vogliamo

Coldiretti Calabria annuncia l’Assemblea Regionale che si terrà martedì 17 febbraio, alle ore 10.00, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale “Jole Santelli”, Viale Europa – Loc. Germaneto, Catanzaro. L’iniziativa, dal titolo “La Calabria che vogliamo”, rappresenta un momento centrale nel percorso di mobilitazione permanente promosso da Coldiretti per la tutela del reddito agricolo, della sovranità alimentare e del presente e futuro delle imprese del settore primario.

Con il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto, il Direttore Francesco Cosentini e i presidenti provinciali e agricoltori di tutta la regione.

Interverranno:

  • Salvatore Siviglia, Direttore Generale Dipartimento Ambiente
  • Giacomo Giovinazzo, Commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria
  • Giuseppe Iiritano, Direttore Generale Dipartimento Agricoltura
  • Gianluca Gallo, Assessore regionale Agricoltura
  • Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria

Locandina La Calabria che vogliamo

