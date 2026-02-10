Karate, Marco Nucara della “Fortitudo 1903” a Dubai per disputare la “One Youth League 2026”

L’atleta della “Fortitudo 1903” Marco Nucara, allenato da Rossella Zoccali, allenatrice nello staff tecnico della nazionale U14, è a Dubai per disputare una gara di livello mondiale riservata agli atleti nati fino all’anno 2009, nella categoria di peso 55 kg, classe Juniores. Alla importante manifestazione organizzata dalla WKF (Federazione Mondiale) in collaborazione con gli Emirati Arabi nel Complesso Sportivo Zayed di Fujairah dal 12 al 15 febbraio ed alla quale possono partecipare solo gli atleti tesserati in Italia con la FIJLKAM, inclusi tra i primi posti del Ranking nazionale, prenderanno parte 2305 atleti.

Nella categoria di Marco Nucara sono iscritti 62 atleti provenienti da tutte le parti del mondo.

Il presidente della “Fortitudo 1903”, prof. Riccardo Partinico, riferisce che uno dei compiti della società reggina è quello di aiutare i ragazzi a realizzare i propri sogni e ringrazia gli insegnanti tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto per la loro collaborazione e passione nell’allenare i ragazzi e le ragazze presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria, dove è stato istituito il Museo dello Sport “Gennaro Portanova”, fondatore della “Fortitudo 1903”, con l’esposizione di oltre 1000 medaglie, 700 coppe, 120 trofei, 50 diplomi, a partire dal 1903