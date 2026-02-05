Junior Nba Fip Schools Calabria: sabato 7 febbraio il Draft al PalaCalafiore

La pallacanestro giovanile torna protagonista a Reggio Calabria con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato 7 febbraio, nel pomeriggio, il PalaCalafiore ospiterà il Draft Junior Nba Fip Schools Calabria, evento che coinvolgerà le scuole partecipanti al progetto scolastico e tutte le squadre della regione impegnate nel campionato Under 13, maschile e femminile. Si rinnova anche per quest’anno la prestigiosa collaborazione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Nba, all’interno del progetto Junior Nba, che negli ultimi anni ha fatto registrare uno straordinario successo in termini di partecipazione e coinvolgimento.

In tutta Italia sono complessivamente circa 30.000 gli atleti e gli studenti interessati dal progetto. Le 34 squadre Under 13 calabresi, maschili e femminili, insieme alle 10 scuole aderenti al progetto, verranno ufficialmente abbinate a una franchigia Nba, assumendone la denominazione. Alle squadre e agli istituti partecipanti saranno inoltre consegnati i completini ufficiali originali Nba, inviati direttamente dalla lega americana.

Grande soddisfazione anche per il coinvolgimento del mondo scolastico. All’edizione 2026 parteciperanno 10 scuole medie del comprensorio di Reggio Calabria, che entreranno a pieno titolo nel progetto Junior Nba Fip Schools, rafforzando ulteriormente il legame tra pallacanestro e formazione. Il presidente della Fip Calabria, Paolo Surace, sottolinea il valore dell’iniziativa: “il progetto Junior Nba rappresenta uno straordinario strumento di crescita sportiva ed educativa. Portare il basket nelle scuole e coinvolgere migliaia di ragazze e ragazzi significa investire sul futuro del nostro movimento e sui valori più autentici dello sport“.

Ancora vivo è il ricordo delle splendide finali nazionali del torneo

scolastico ospitate lo scorso anno a Reggio Calabria, che hanno visto la

partecipazione di 16 scuole provenienti da tutta Italia, il vicepresidente

Nba Neal Meyer e l’icona del Basket Italiano Gigi Datome. Un evento

incredibile.

Le finali nazionali dell’edizione in corso si svolgeranno in Veneto e la scuola del comprensorio reggino vincitrice avrà diritto a partecipare. Il Draft di sabato 7 febbraio si svolgerà con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, che ha voluto affiancare la Fip Calabria in un progetto che mette al centro lo sport come strumento educativo e di inclusione.

“Il patrocinio del Comune di Reggio Calabria – dichiara Surace – rappresenta un segnale importante di attenzione verso il lavoro che stiamo portando avanti soprattutto con le scuole. Ringraziamo l’Amministrazione comunale ed il sindaco f.f. Mimmo Battaglia per il sostegno e la vicinanza dimostrati“.

L’evento del PalaCalafiore sarà impreziosito dalla presenza dei Fly Zone, acrobati della pallacanestro che delizieranno il pubblico con uno spettacolo di schiacciate, salti e numeri ad alto impatto scenico, contribuendo a rendere il Draft una vera e propria festa del basket

giovanile.