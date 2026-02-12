ITE Piria – Ferraris / Da Empoli: avviati i progetti educati dell’Associazione “Noi con voi”

Avviati dal 10 febbraio, presso l’ITE Piria – Ferraris / Da Empoli, i progetti educativi promossi dall’Associazione Noi con Voi, che coinvolgeranno gli studenti in 12 incontri dedicati all’orientamento al lavoro, all’educazione finanziaria e alla cittadinanza digitale. I percorsi nascono dalla volontà di affiancare la scuola nel suo ruolo formativo, offrendo agli studenti occasioni di riflessione, strumenti concreti e spazi di confronto su temi centrali per il loro presente e il loro futuro.

I progetti sono realizzati grazie al contributo volontario dei professionisti esperti e educatori dell’Associazione Noi con Voi, che mettono a disposizione competenze ed esperienza in un’ottica di supporto e affiancamento al lavoro quotidiano dei docenti della scuola, valorizzando il ruolo attivo degli studenti e stimolando consapevolezza, responsabilità e partecipazione. I progetti mirano a rendere gli studenti protagonisti attivi del proprio percorso di crescita, stimolando pensiero critico, responsabilità, consapevolezza e cittadinanza attiva per affrontare le sfide del mondo contemporaneo.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la Presidente dell’Associazione Noi con Voi, dott.ssa Antonella Gioia: “il valore di questa iniziativa risiede non solo nei contenuti proposti, ma anche nello spirito con cui vengono realizzati: l’Associazione Noi con Voi offre volontariamente il proprio tempo, le proprie competenze e la propria esperienza, riconoscendo nella scuola un luogo fondamentale di formazione e crescita delle nuove generazioni. La scuola rappresenta un luogo fondamentale di crescita umana e civica. Attraverso questi progetti desideriamo offrire agli studenti strumenti concreti per leggere la realtà, orientarsi nelle scelte e affrontare il futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità. Il nostro impegno nasce dalla convinzione che la collaborazione dia un contributo concreto che rafforza il legame tra territorio, associazionismo e istituzione scolastica, nella convinzione che educare significhi “camminare insieme”, mettendo al centro i giovani e il loro futuro“.