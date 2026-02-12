ITE Piria, al via il PCTO “Cicerone per un giorno… conoscitore per tutta la vita” presso la mostra dedicata a Gianni Versace

Ha preso il via martedì 27 gennaio l’attività di PCTO “Cicerone per un giorno… conoscitore per tutta la vita” alla mostra temporanea dedicata a Gianni Versace. Gli alunni delle classi terze e quarte indirizzo Turismo dell’Ite Piria hanno iniziato l’alternanza presso il Museo archeologico di Reggio Calabria sotto la guida della referente, prof.ssa Luciana Siviglia, coadiuvata dalle docenti Annamaria Esposito e Francesca Santalucia. Referenti del museo sono la dott.ssa Maria Assunta Ambrogio e il Dott. Maurizio Cannatà, responsabile dei Servizi Educativi.

In questi primi due giorni è stata effettuata l’attività relativa alla formazione. Da giorno 10 è iniziata l’attività di guida turistica che ha visto i ragazzi mettere in campo le competenze acquisite a scuola con grande serietà e impegno.