ITE Piria, al via il PCTO “Cicerone per un giorno… conoscitore per tutta la vita” presso la mostra dedicata a Gianni Versace

Gli studenti dell'ITE Piria di Reggio Calabria, indirizzo Turismo, alla mostra dedicata a Gianni Versace con l'attività di PCTO “Cicerone per un giorno... conoscitore per tutta la vita”

Ite Piria indirizzo turismo

Ha preso il via martedì 27 gennaio l’attività di PCTO “Cicerone per un giorno… conoscitore per tutta la vita” alla mostra temporanea dedicata a Gianni Versace. Gli alunni delle classi terze e quarte indirizzo Turismo dell’Ite Piria hanno iniziato l’alternanza presso il Museo archeologico di Reggio Calabria sotto la guida della referente, prof.ssa Luciana Siviglia, coadiuvata dalle docenti Annamaria Esposito e Francesca Santalucia. Referenti del museo sono la dott.ssa Maria Assunta Ambrogio e il Dott. Maurizio Cannatà, responsabile dei Servizi Educativi.

In questi primi due giorni è stata effettuata l’attività relativa alla formazione. Da giorno 10 è iniziata l’attività di guida turistica che ha visto i ragazzi mettere in campo le competenze acquisite a scuola con grande serietà e impegno.

Ite Piria indirizzo turismo

Leggi altri articoli di Reggio Calabria