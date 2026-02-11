ITabloid, Giusi Princi: “nuovo spazio libero per il giornalismo, la cultura e le donne”

“Accolgo con grande piacere la nascita di ITabloid, il nuovo periodico digitale promosso dall’Associazione Giornaliste Italiane, presidio di qualità, approfondimento e pluralismo dell’informazione“. Lo afferma in una nota Giusi Princi, europarlamentare FI – PPE. “Come eurodeputata e membro della Commissione Cultura e Istruzione, nonché della Commissione per i Diritti delle Donne e l’Uguaglianza di Genere del Parlamento europeo – prosegue -, sono convinta che ITabloid non sia solo un progetto editoriale: è un segnale forte del ruolo centrale delle donne nel giornalismo e nella cultura. Valorizzare la competenza, la professionalità e la creatività delle giornaliste significa offrire storie e analisi capaci di raccontare la realtà con responsabilità, attenzione e profondità. Particolarmente significativo – continua – è il carattere dinamico della testata, che unisce rigore e qualità con innovazione e multimedialità.

L’apertura a nuovi formati digitali come podcast, approfondimenti multimediali e contenuti originali rende ITabloid uno spazio vivo, capace di coinvolgere i lettori, stimolare curiosità e dibattito, e trasformare la fruizione dell’informazione in un’esperienza culturale attiva. Questo approccio innovativo costituisce un vero valore aggiunto, rafforzando ulteriormente il ruolo del giornalismo nella società e nella democrazia.

Un’informazione libera, indipendente e attenta ai contesti è parte integrante della cultura europea e della partecipazione civica. Auguro – conclude l’On. Princi – a tutta la redazione buon lavoro e grande successo in questo progetto, certa che ITabloid saprà offrire un importante contributo al dibattito culturale e informativo, valorizzando il talento femminile“.