ITabloid, Giusi Princi: “nuovo spazio libero per il giornalismo, la cultura e le donne”

Il plauso di Giusi Princi alla nascita di ITabloid, il nuovo periodico digitale promosso dall’Associazione Giornaliste Italiane

Princi

Accolgo con grande piacere la nascita di ITabloid, il nuovo periodico digitale promosso dall’Associazione Giornaliste Italiane, presidio di qualità, approfondimento e pluralismo dell’informazione“. Lo afferma in una nota Giusi Princi, europarlamentare FI – PPE. “Come eurodeputata e membro della Commissione Cultura e Istruzione, nonché della Commissione per i Diritti delle Donne e l’Uguaglianza di Genere del Parlamento europeo – prosegue -, sono convinta che ITabloid non sia solo un progetto editoriale: è un segnale forte del ruolo centrale delle donne nel giornalismo e nella cultura. Valorizzare la competenza, la professionalità e la creatività delle giornaliste significa offrire storie e analisi capaci di raccontare la realtà con responsabilità, attenzione e profondità. Particolarmente significativo – continua – è il carattere dinamico della testata, che unisce rigore e qualità con innovazione e multimedialità.

L’apertura a nuovi formati digitali come podcast, approfondimenti multimediali e contenuti originali rende ITabloid uno spazio vivo, capace di coinvolgere i lettori, stimolare curiosità e dibattito, e trasformare la fruizione dell’informazione in un’esperienza culturale attiva. Questo approccio innovativo costituisce un vero valore aggiunto, rafforzando ulteriormente il ruolo del giornalismo nella società e nella democrazia.

Un’informazione libera, indipendente e attenta ai contesti è parte integrante della cultura europea e della partecipazione civica. Auguro – conclude l’On. Princi – a tutta la redazione buon lavoro e grande successo in questo progetto, certa che ITabloid saprà offrire un importante contributo al dibattito culturale e informativo, valorizzando il talento femminile“.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria