Iran, Trump: “seconda portaerei potrebbe partire, senza accordo risposta dura”

Donald Trump continua a pungere l’Iran alla ricerca di un accordo sul programma nucleare di Teheran. Il presidente USA sta valutando l’invio di una seconda portaerei in Medio Oriente in vista di una possibile azione militare se i negoziati con l’Iran dovessero fallire. “Abbiamo un’armata che si sta dirigendo laggiù e un’altra potrebbe partire“, ha dichiarato ad Axios, aggiungendo di starci “pensando”.

“O faremo un accordo, oppure dovremo fare qualcosa di molto duro come l’ultima volta“, ha aggiunto riferendosi ai raid statunitensi contro siti nucleari iraniani dello scorso giugno.