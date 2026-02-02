Iran, “nessun ultimatum dagli USA”: ma via libera ai colloqui sul nucleare

L’Iran non ha ricevuto alcun ultimatum dagli USA sul nucleare. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei ha affermato che Teheran “agisce sempre con onestà e serietà nei processi diplomatici, ma non accetta mai ultimatum. Pertanto, questa affermazione non può essere confermata“. La risposta riguarda alcune dichiarazioni in cui Donald Trump affermava di voler raggiungere un accordo sul nucleare in tempi ristretti, rimandando la palla nel campo iraniano, glissando sull’esistenza o meno di un ultimatum.

Intanto, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ordinato l’inizio di colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Fars, precisando che i colloqui dovranno riguardare esclusivamente la questione del nucleare. L’agenzia di stampa Tasnim sostiene che ai colloqui prenderanno parte il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ma senza precisare la data né il luogo. La Turchia è una delle sedi possibili.