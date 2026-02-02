Inquietanti dettagli sui suicidio del Carabiniere di Lamezia Terme

La Procura di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo sulla morte di un Carabiniere di 38 anni, che si è tolto la vita due giorni fa. A renderlo noto è il Comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro, specificando che una pattuglia della Compagnia di Lamezia Terme ha fermato per un controllo un uomo in abiti civili, che si era qualificato come militare dell’Arma dei carabinieri, nei pressi della propria auto in un’area periferica del centro cittadino. A seguito del controllo, l’uomo sarebbe stato invitato dai militari a seguirli in caserma col proprio mezzo privato, al fine di chiarire i motivi della sua presenza in quel determinato luogo.

Durante il tragitto, all’altezza di via delle Terme – si spiega nella nota – l’uomo si è accostato al lato della strada per poi togliersi la vita con la propria pistola d’ordinanza. Una volta eseguiti i rilievi dal personale specializzato del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Catanzaro e l’esame esterno del medico legale, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Catanzaro-Germaneto per essere sottoposto all’esame autoptico. Il Comando provinciale dei carabinieri fa sapere, infine, che sono in corso ulteriori accertamenti da parte della magistratura al fine di chiarire quali siano state le cause del gesto.