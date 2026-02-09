Incidente sull’A2 tra Lamezia e Catanzaro: auto si ribalta, traffico in tilt

Nel primo pomeriggio di oggi sull’A2 tra Catanzaro e Lamezia Terme, si è verificato un incidente stradale che ha creato momenti di preoccupazione. Un’auto si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. Stando alle prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è capovolto sulla carreggiata, causando rallentamenti alla circolazione e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito il traffico per evitare ulteriori pericoli per gli altri automobilisti.

Le condizioni delle persone coinvolte non sembrano essere gravi ma ancora non si hanno ulteriori notizie. L’incidente ha causato code e rallentamenti, soprattutto nelle fasi immediatamente successive al ribaltamento, quando è stato necessario rimuovere il veicolo e liberare la carreggiata. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.