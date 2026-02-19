Incidente sulla tangenziale di Reggio Calabria: camion perde carico di arance, traffico in tilt | FOTO

Mattinata di disagi e traffico in tilt sulla tangenziale di Reggio Calabria nel tratto compreso tra lo svincolo di Reggio Centro e Spirito Santo, con pesanti ripercussioni per svariati chilometri fino a Ravagnese. La causa di questo disastro è stato un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che trasportava arance che ha perso parte del suo carico su tutta la carreggiata, con ripercussioni sulla circolazione veicolare. Le arance, cadendo dalle casse, hanno invaso più corsie, rendendo l’asfalto viscido e pericoloso per gli altri automobilisti e causando un immediato rallentamento del traffico.

Immediatamente sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas che stanno provveduto a rimuovere gli agrumi pulendo la carreggiata. Le operazioni si sono ancora in corso e stanno causando code e rallentamenti in entrambe le direzioni.