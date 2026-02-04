Incidente sulla Gallico–Gambarie, scontro tra due auto: tre feriti trasportati in ospedale

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16, sulla nuova arteria che collega Gallico a Gambarie all’altezza di Sambatello. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco. I soccorsi hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e al soccorso degli occupanti delle due autovetture.

Si tratta di due donne e un uomo, apparsi in evidente stato di shock dopo il violento impatto. I tre sono stati trasportati al GOM di Reggio Calabria per gli accertamenti del caso, ma fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze.