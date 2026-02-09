Incendio a Cassano allo Jonio: tre auto distrutte, sospetta origine dolosa

Un incendio divampato all’alba nel quartiere “Doria” di Cassano allo Jonio ha distrutto tre automezzi. Il rogo è scoppiato in via Stazione, coinvolgendo un furgone Fiat Ducato e due vetture Volkswagen che si trovavano parcheggiate l’una accanto all’altra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, anche se l’ipotesi dolosa è quella maggiormente accreditata. I tre veicoli coinvolti nell’incendio sono di proprietà di due diverse persone.