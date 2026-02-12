Inaugurata la 42ª Ottava di Carnevale della Piana – Palmi 2026 | FOTO

Con la cerimonia ufficiale svoltasi nella Sala Consiliare del Comune di Palmi, ha preso ufficialmente il via la 42ª Edizione dell’Ottava di Carnevale della Piana – Palmi 2026, una delle manifestazioni identitarie più importanti della Calabria. Ad aprire e coordinare l’incontro è stato il Presidente della Pro Loco di Palmi APS, Rocco Deodato, che ha illustrato il ricco programma della manifestazione, sottolineando il valore culturale, sociale e turistico dell’evento, sostenuto anche nell’ambito del progetto regionale “La Calabria che incanta”.

Alla cerimonia erano presenti: l’Assessore al Turismo del Comune di Palmi Giuseppe Magazzù, l’Assessore ai Servizi Sociali Denise Iacovo, il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Francesco Cardone, il Presidente dell’Associazione Culturale “Per Palmi” Umberto Fonte, il Direttore Artistico Andrea Cogliandro dell’Agenzia Andrea Cogliandro Eventi, la Miss Mondo Calabria 2021 e Responsabile Moda dell’Agezia Andrea Cogliandro Eventi Hiba Missaoui, il Presidente UNPLI Calabria Filippo Antonio Capellupo ed il Consigliere Regionale della Calabria On. Giuseppe Mattiani.

Presenti inoltre i rappresentanti delle associazioni che hanno sostenuto il progetto, tra cui la Cooperativa Sociale Penelope e l’Associazione AABAC – Abbattimento Barriere Architettoniche Calabria, a testimonianza della forte vocazione inclusiva dell’edizione 2026.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il programma completo della manifestazione, con particolare attenzione alle iniziative dedicate ai più piccoli: Carnevale del Bambino, con le categorie Usignolo d’Oro e Voci Nuove per il Canto, e Mascherina d’Oro per i Costumi, La Grande Festa dei Bambini, la Selezione di Miss Mondo ed il Carnevale Inclusivo, con laboratori creativi nelle scuole.

È stata inoltre inaugurata la Mostra Fotografica e presentate le opere in cartapesta del Maestro Carmelo Tropea, autentica espressione della tradizione artistica locale.

Ampio spazio anche allo sport con il Trofeo di Carnevale – Calcio in Maschera, alle esibizioni delle scuole di danza Tersicore e Dance & Co., al Villaggio di Carnevale e alla Sagra dei Dolci Tipici, con l’anteprima e la degustazione delle tradizionali chiacchiere.

I Carri Allegorici saranno in mostra in Piazza I° Maggio la domenica mattina del Carnevale e durante l’evento “Aspettando l’Ottava” sabato 21 febbraio presso il Centro Commerciale Le Palme.

Momenti centrali saranno le due grandi sfilate dei Carri Allegorici e dei Gruppi Mascherati, in programma il 17 e il 22 febbraio, che si preannunciano straordinariamente partecipate.

Tra gli ospiti d’eccezione: i Costumi del Carnevale di Misterbianco, le Maschere di Alessandria del Carretto, la Banda dell’Umbrellara di Scaletta Zanclea, gli Sbandieratori di Bisignano, la Miss Mondo Italia 2024 Lucrezia Mangilli Madina dell’Ottava.

Gran finale il 22 febbraio in Piazza I° Maggio con il concerto gratuito dell’artista Le One, amatissimo dai giovani, al termine della cerimonia di premiazione, seguito dallo spettacolo pirotecnico a cura di Fraccalvieri Fireworks Events, che chiuderà ufficialmente l’Ottava di Carnevale della Piana 2026.

Nel corso degli interventi istituzionali sono stati espressi unanimi apprezzamenti per la qualità del progetto e per la particolare sensibilità mostrata verso bambini e persone con disabilità, che potranno assistere alla sfilata da una pedana coperta riservata in Piazza I° Maggio, a conferma di un Carnevale sempre più accessibile e inclusivo.

Durante la cerimonia è stato inoltre consegnato un attestato di riconoscimento all’Associazione Culturale “Per Palmi”, quale storico soggetto promotore dell’Ottava di Carnevale, per il contributo offerto nel corso degli anni alla crescita e alla continuità della manifestazione.

La 42ª Ottava di Carnevale della Piana si preannuncia dunque come un’edizione di grande partecipazione, capace di unire tradizione, spettacolo, identità culturale e promozione territoriale, confermando Palmi tra i principali poli del Carnevale del Sud Italia.