In attesa di Sanremo, Fulminacci annuncia il tour estivo: i dettagli della tappa di Catania

In attesa di salire sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, Fulminacci annuncia oggi “FULMINACCI ALL’APERTO”, gli speciali appuntamenti live di quest’estate che lo vedranno sui palchi dei festival italiani. Tra le tappe, il tour arriverà anche a Catania per il live alla Villa Bellini, nella nuova programmazione di Sotto Il Vulcano Fest, la kermesse di concerti organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest 2026.

Le prevendite per gli appuntamenti nei festival saranno disponibili a partire dalle 18.00 di oggi, mercoledì 18 febbraio, su Ticketone.it, sul sito puntoeacapo.uno e nei punti vendita abituali.

Le date outdoor seguiranno l’attesissimo “PALAZZACCI TOUR 2026”, in partenza ad aprile da Roma, il primo dell’artista nei palazzetti: una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo.

Di seguito il calendario di tutte le date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti. Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

Palazzacci Tour 2026

09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope

15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

FULMINACCI ALL’APERTO TOUR 2026

23 giugno 2026 – PADOVA, Sherwood Festival

25 giugno 2026 – COLLEGNO (TO), Flowers Festival

26 giugno 2026 – PISA, Pisa Summer Knights

28 giugno 2026 – SERVIGLIANO (FM), NoSound Fest

2 luglio 2026 – BOLOGNA, Sequoie Music Park

9 agosto 2026 – MELPIGNANO (LE), Sei Festival

10 agosto 2026 – LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

12 agosto 2026 – CATANIA, Sotto il Vulcano Fest

21 agosto 2026 – ALGHERO, Alguer Summer Fest

30 agosto 2026 – MANTOVA, Mantova Summer Festival

Oltre alla forza autoriale, Fulminacci ha infatti dimostrato negli anni di essere anche un vero e proprio performer, capace di prendersi il palco con naturalezza e carisma. Il tour sarà così l’occasione per ascoltare dal vivo “Calcinacci” (Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy), il nuovo album in uscita venerdì 13 marzo. L’annuncio del disco è stato anticipato da un video sui canali social del cantautore.

Un progetto che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari. C’è ironia, a tratti spiazzante, e una malinconia leggera che accompagna ogni traccia. Il disco ride delle proprie sventure, accetta le contraddizioni, si sporca le mani con l’imperfezione e ne fa un punto di forza.

A completare il quadro di “Calcinacci” anche due collaborazioni speciali, che si inseriscono con naturalezza nell’universo narrativo del nuovo lavoro in studio: Franco126 e Tutti Fenomeni. Due artisti affini al cantautore per sensibilità e sguardo, capaci di aggiungere nuove sfumature senza alterare l’identità dell’album. Due tasselli diversi ma perfettamente armonici, che contribuiscono a rendere ancora più ricco e sfaccettato il mosaico di “Calcinacci”.

La produzione, curata da Golden Years che lo accompagnerà anche in qualità di direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston, intreccia sonorità pop, dettagli elettronici e momenti acustici, una collezione di istantanee che si susseguono, dove ogni brano diventa un racconto.

Di seguito la tracklist del progetto:

“Indispensabile” “Maledetto me” “Stupida sfortuna” “Da qualche parte in Italia” “Casomai” “Fantasia 2000” feat. Franco126 “Niente di particolare” “Meno di zero” “Tutto bene” “Mitomani” feat. Tutti Fenomeni “Sottocosto” “Nulla di stupefacente” “L’avventura”

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati:

Formato CD – in doppia versione standard e CD autografato

Formato doppio vinile – in doppia versione standard e deluxe

Fulminacci è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente” (certificato oro), l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima.

A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si aggiunge anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre pubblica la speciale versione LP di “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” (certificato oro) e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima parte il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose” (certificato oro).

Alla fine del 2021 e inizio 2022 arrivano “Brutte Compagnie” e “Chitarre Blu”, che anticipano “Tante care cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album uscita l’11 marzo 2022, che accoglie anche, per la prima volta nella sua discografia, un ospite, Willie Peyote, nel brano “Aglio e Olio” (certificato platino). Il 2 maggio parte il “Tante care cose e altri successi tour” nei club in giro per l’Italia, che registra il tutto esaurito per la maggior parte delle date, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi. Nel 2023 torna con i singoli “Tutto inutile”, “Ragù”, “Simile” e “Filippo Leroy”, contenuti nel terzo lavoro in studio dell’artista “Infinito +1” (certificato oro), uscito a novembre e a cui si va ad aggiungere il singolo “+1” a gennaio 2024, accompagnato da un video dal forte impatto emotivo.

Il tour, partito il 30 marzo da Trento, ha registrato il tutto esaurito per le 9 date nei club e per l’evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma, il primo della sua carriera, per poi proseguire con la tournée estiva nei festival di tutt’Italia. Il 2 maggio torna con il singolo “Casomai”, seguito da “Sottocosto” e “Niente di particolare” e ad aprile 2026 partirà il suo “Palazzacci tour 2026”, nei palasport, seguito dal tour outdoor “Fulminacci all’aperto”. L’artista sarà inoltre tra i protagonisti di Sanremo 2026 con il brano “Stupida sfortuna”.