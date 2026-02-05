Impianto rifiuti di Alli di Catanzaro: domani sopralluogo tecnico di Montuoro e Fiorita

Domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 9.30, è in programma un sopralluogo tecnico presso l’impianto di trattamento dei rifiuti in località Alli, a Catanzaro. L’iniziativa servirà a fare il punto sullo stato dell’appalto per la realizzazione e la gestione dell’ecodistretto di Alli, nonché a illustrare i servizi di prossima attivazione.
Al sopralluogo prenderanno parte l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, il presidente di Arrical e sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, insieme ai tecnici dell’ente e al dirigente generale del Dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia.