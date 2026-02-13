“‘Immagina’… chi l’ha fatto davvero”: a Bova Marina scoppia la polemica per un progetto

La nota stampa del gruppo consiliare minoranza "Bova Progetto Futuro"

Comune di Bova Marina
Il gruppo consiliare di minoranza “Bova Progetto Futuro” ha difusso una nota stampa. “C’è chi i progetti li immagina, li scrive, li candida e li fa finanziare. E poi c’è chi… li inaugura. Succede a Bova Marina, dove oggi qualcuno racconta come “propria creatura” il progetto ‘Immagina’, dimenticando però un piccolo dettaglio temporale:

  • Decreto dipartimentale n. 604 del 6 luglio 2023 → progetto ammesso a finanziamento.
  • Deliberazione di Giunta n. 43 del 9 maggio 2024 → presa d’atto formale dell’ammissione.
  • Giugno 2024 → insediamento dell’attuale amministrazione.

Tradotto: quando la nuova maggioranza è entrata in carica, il progetto era già finanziato, le somme già stanziate, l’iter amministrativo già formalizzato. Restava – legittimamente – solo da attuarlo. L’ho visto ora… e detto così sembra quasi che ci si voglia appropriare della paternità del progetto” si legge nella nota.

“Ma il punto vero non è questo. La domanda che andrebbe posta è un’altra: come mai il progetto è rimasto fermo per quasi due anni, nonostante potesse essere attivato subito, con il rischio concreto di revoca del finanziamento? Questo è il nodo politico e amministrativo. Perché non è corretto raccontare in conferenza stampa di “somme sbloccate” o di “situazioni ferme risolte”, se i fondi erano già stati assegnati e formalmente riconosciuti mesi prima dell’insediamento. Qui non si tratta di negare l’importanza dell’attuazione e ben venga che il progetto venga realizzato. Ben venga che si porti avanti ciò che si è trovato” continuano i consiglieri di minoranza.

“Ma tra ideare e ottenere il finanziamento per un progetto, e semplicemente proseguirne l’iter, c’è una differenza sostanziale. La continuità amministrativa è un valore la narrazione selettiva della cronologia, invece, è un’altra cosa. E la cronologia – quella vera – è scritta nero su bianco nei documenti ufficiali” si chiude la nota.

