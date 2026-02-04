Il volto di Meloni sul dipinto a Roma non esiste più: “è stato rimosso”. Ma il Parroco confessa un fatto assurdo accaduto in questi giorni

Il viso del dipinto restaurato con un volto che ricordava la premier Giorgia Meloni, è stato “rimosso, ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto”. Così il Parroco di San Lorenzo in Lucina, Monsignor Daniele Micheletti, annuncia ora anche ufficialmente ciò che si sapeva già da ieri, ma in generale ciò che ci si aspettava: il volto di Meloni sarebbe comunque stato rimosso. L’assurdità, però, è un’altra e sta tutta nella confessione del Parroco: “c’era una processione di persone che venivano per vederlo, non per ascoltare la messa o pregare. Non era possibile”. La curiosità era talmente tanta che un sacco di persone si sono riversate in massa a vedere da vicino il dipinto. Persone a cui della Chiesa, però, non importava nulla.