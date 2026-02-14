Il rettore Zimbalatti presidente del Coruc, Falcomatà: “riconoscimento ruolo centrale università Mediterranea”

“Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, per la sua elezione all’unanimità a Presidente del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Coruc)”. Così il consigliere regionale reggino Giuseppe Falcomatà commenta l’esito della votazione che ha visto i vertici degli atenei calabresi, e di tutte le istituzioni interessate, convergere compatti sul nome del Rettore reggino.

“La fiducia accordata – prosegue Falcomatà – è un chiaro attestato di stima nei confronti del Professor Zimbalatti, e rappresenta un importante riconoscimento per il ruolo centrale che l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha saputo ritagliarsi in questi anni nel panorama accademico e scientifico regionale e nazionale“.

“Il Coruc è un organo strategico fondamentale per il futuro della nostra terra. Dalla programmazione dell’offerta formativa alla garanzia del diritto allo studio, passano da qui le scelte che possono frenare la pesante emorragia di giovani menti, che purtroppo da lunghissimo tempo segna strutturalmente l’intero territorio calabrese, e offrire prospettive concrete ai nostri giovani, consentendo loro di continuare a studiare, a formarsi e a realizzarsi professionalmente nella loro terra. Sono certo – aggiunge il consigliere regionale – che la presidenza Zimbalatti saprà interpretare al meglio questa sfida, lavorando per un sistema universitario calabrese sempre più integrato, competitivo, moderno e dinamico, e capace di dialogare in modo proficuo con le istituzioni territoriali. In questo senso – chiosa Falcomatà – credo sia importante, nel quadro regionale, che sia impresso un impulso decisivo nel percorso avviato verso l’istituzione del corso di laurea in medicina all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, strumento che consentirebbe di garantire“.