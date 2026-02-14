Il rettore Zimbalatti eletto presidente Coruc, Versace: “fiducia nel suo impegno per Sud e Calabria”

“Un sincero augurio ed in bocca al lupo al rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, eletto alla guida del Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria (Coruc). La sua indicazione, con voto unanime, rappresenta un ulteriore segno di fiducia per il suo quotidiano lavoro accademico per il Sud e la Calabria. La Mediterranea insieme agli altri Atenei calabresi, si sta confermando come punto di riferimento per migliaia di studenti e la qualità della ricerca espressa testimonia un impegno di assoluto rilievo in ambito internazionale.

La sua autorevole guida al Coruc sarà incentrata ulteriormente nella direzione giusta per la formazione dei nostri giovani, e per affiancare le istituzioni come supporto scientifico affinché possa crescere sempre di più il nostro territorio“. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace.