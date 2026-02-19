Il Ponte sullo Stretto: la nuova sfida ingegneristica che supera il Golden Gate

“San Francisco 1933 – Messina 2026. Corsi e ricorsi storici di grandi ponti e sfide ingegneristiche. I record delle luci sospese: allora verso oggi. Nel 1937 il Golden Gate Bridge entrava nella storia con una campata principale di 1280 metri, record mondiale assoluto. Nel 1929 l’Ambassador Bridge deteneva il primato con 564 metri. Nel 1931 il George Washington Bridge salì a 1.067 metri. In meno di dieci anni la luce raddoppiò. Da 564 a 1.280 metri. Un balzo superiore al 120%. Una rivoluzione tecnica nata nel pieno della Grande Depressione”. E’ questo il post pubblicato sul profilo facebook dalla pagina Strait of Messina Bridge.

“Il futuro record: Messina. Il Ponte sullo Stretto di Messina prevede una campata unica di 3.3.00 metri. L’attuale record mondiale è di 2.023 metri. Incremento previsto: +63%. Non un semplice superamento. Oltre un chilometro in più rispetto al primato attuale”.

“Crisi economiche, grandi sfide. Negli anni ’30 l’America era in ginocchio. Disoccupazione, fallimenti, paura. Il Golden Gate non fu solo un ponte. Fu un simbolo di fiducia. Oggi lo Stretto vive un dibattito acceso: costi, ambiente, opportunità, sviluppo. Come allora, la sfida è prima culturale che tecnica”.

“Vento e terremoto. San Francisco: faglia attiva, venti estremi, correnti violente. Messina: area sismica storica, correnti intense, vento importante. In entrambi i casi: la natura contro l’ingegneria, l’uomo contro i limiti”.

Icona mondiale

Il Golden Gate oggi è:

simbolo internazionale

protagonista di decine di film

ponte più fotografato della California

scenario di grandi eventi e parate aeree

motore turistico da oltre 23 milioni di visitatori annui per la città

Il Ponte di Messina potrebbe diventare:

simbolo nazionale

icona del Mediterraneo

collegamento permanente tra Sicilia ed Europa

la più grande sfida ingegneristica italiana del XXI secolo

La storia insegna una cosa: le grandi opere vengono contestate prima. Ammirate dopo. Ricordate per sempre. E forse, tra cento anni, qualcuno parlerà di Messina come oggi parliamo di San Francisco”.