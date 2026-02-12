“Il Ponte sullo Stretto come la Silicon Valley”, la dichiarazione esaltante sulla grande opera. E poi le previsioni sull’inizio dei lavori

Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto “siamo nel processo autorizzativo, rispondendo a quelle che sono state le osservazioni della Corte dei Conti. Pochi giorni fa c’è stato un decreto ministeriale che ha reso molto chiaro il percorso e quindi metteremo a posto quelle che sono state le eccezioni sollevate. Si prevede di riprendere per l’estate”. E’ quanto rivela Giuseppe Recchi, presidente della Società Stretto di Messina, a margine dell’evento ‘La ripartenza’ al Palazzo Castiglioni di Milano.

Recchi ha poi sottolineato che è “sempre difficile fare una previsione precisa perché si tratta di risolvere procedure, produrre documenti e aspettare le risposte. Ci sono dei tempi che sono obbligatori su cui si fa una previsione temporale sperando che siano magari in anticipo. Però, per quello che riguarda il nostro lavoro, noi siamo assolutamente nei tempi previsti che abbiamo indicato”.

Recchi ha poi risposto a chi gli chiedeva delle richieste delle opposizioni di destinare parte delle risorse del Ponte alla messa in sicurezza di Niscemi in Sicilia: “Mettere in sicurezza Niscemi è importantissimo. Leggendo dei giornali vedo che era un piano che risale a molti anni fa che non è stato eseguito” ma “non lo trovo in contraddizione con quello che è il budget destinato al Ponte”, un investimento “utile che ritornerà allo Stato” per un’opera che “sarà la Silicon Valley delle competenze dell’ingegneria perché verranno a studiare da tutto il mondo come la faremo” ha aggiunto Recchi.