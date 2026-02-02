Il Polo Digitale Calabria prorogate le iscrizioni per i corsi gratuiti: la nuova data

In un’epoca in cui la transizione digitale rappresenta la sfida più importante per la crescita del territorio, il Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA riafferma il proprio ruolo centrale. Al fine di garantire una partecipazione ancora più ampia e permettere a intere comunità di accedere a competenze fondamentali, l’organizzazione ha deciso di prorogare nuovamente il termine ultimo per le iscrizioni al 22 febbraio 2026.

Una scelta di inclusione: platea estesa e nuovi termini

La decisione di far slittare la scadenza nasce dalla volontà di coinvolgere un numero ancora più considerevole di utenti. Il Polo Digitale ha scelto di estendere il corso a una platea molto più vasta, aprendo le porte a tutti coloro che desiderano arricchire il proprio bagaglio di competenze digitali, senza lasciare indietro nessuno. L’obiettivo è trasformare questa iniziativa in un grande movimento di alfabetizzazione collettiva.

La fiducia dei Sindaci e la Rete Nazionale

Il successo di questa iniziativa è frutto di una sinergia profonda con il territorio. Un ringraziamento particolare va ai Sindaci che hanno creduto con lungimiranza nella rete nazionale del Polo Digitale PA, dando piena fiducia alle attività e alla visione portate avanti dall’organizzazione. Questa collaborazione istituzionale ha permesso di creare un fronte comune per modernizzare i servizi e offrire opportunità concrete ai residenti.

Alfabetizzazione Digitale: una priorità per la comunità e la scuola

Il cuore dell’iniziativa batte per l’Alfabetizzazione Digitale, un percorso di 30 ore rivolto specificamente a cittadini, studenti e dipendenti. Il Presidente del Polo Digitale Calabria, Emilio De Rango, ha fortemente voluto questo programma per rispondere a un’esigenza sociale e generazionale urgente: “abbattere il divario tecnologico è una sfida che non possiamo perdere“, dichiara il Presidente De Rango. “Abbiamo messo in campo questo corso affinché possa fungere da orientamento per i giovani e per il mondo delle scuole, creando un raccordo diretto tra istruzione e innovazione. Vogliamo sostenere tutti coloro che nel quotidiano si imbattono nella tecnologia trovando ostacoli, trasformando la complessità digitale in un’opportunità accessibile a tutti“.

Gratuità ed esoneri per i Comuni Associati

Nonostante l’esaurimento dei fondi regionali, il Polo Digitale PA garantisce la continuità dei corsi, mantenendo la didattica gratuita. In virtù del legame con gli Enti aderenti alla rete, è previsto l’esonero totale dal contributo di segreteria per i dipendenti e i residenti dei Comuni già associati o in fase di associazione:

Provincia di Cosenza: Castrolibero, Cerzeto, Firmo, Lattarico, Mongrassano, Roggiano Gravina, San Benedetto Ullano, San Lucido, San Vincenzo La Costa, Santa Sofia d’Epiro, Tarsia.

Altre Province: Caccuri, Longobardi.

A sottolineare l’importanza del legame tra l’ente e il territorio è il Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro. Operando quotidianamente a stretto contatto con gli Enti, Cannataro ha recepito con entusiasmo le istanze provenienti da tutta la rete:

“il nostro compito è ascoltare e trasformare le necessità in soluzioni concrete“, spiega Francesco Cannataro. “Accogliamo con entusiasmo i fabbisogni espressi dai cittadini e dagli amministratori locali, che chiedono strumenti moderni per governare il cambiamento. Essere al fianco degli enti significa dare risposte rapide ed efficaci a chi vive la Pubblica Amministrazione ogni giorno, garantendo che nessuno resti indietro in questo processo di innovazione“.

L’offerta formativa in sintesi (Modalità FAD con docente)

Corso di Alfabetizzazione Digitale (30 ore) – Gratuito/Esonerato per associati. Corso Informatica PA (50 ore) – Gratuito/Esonerato per associati. Corso Informatica RTD (100 ore) – Per Responsabili Transizione Digitale e professionisti ICT.

Modalità di adesione

La data stimata per l’avvio dei percorsi è fissata al 10 marzo 2026.

Per i già registrati: Non è necessaria una nuova iscrizione, basterà

confermare la partecipazione.

confermare la partecipazione. Per i nuovi iscritti: Compilare il form presente sulle pagine dedicate

dell’iniziativa entro il 22 febbraio.

I percorsi saranno attivati al raggiungimento di un minimo di 50 adesioni per corso. Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione previo superamento del test finale online.

Le info sul link: https://polodigitale-pa.it/corsi-di-formazione-sulle-competenze-digitali/.